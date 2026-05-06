Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.05.2026
NEWSROOM XYZ
06.05.2026 12:05

Ceny maksymalne paliw 7 maja 2026 r. niższe niż 6 maja

W czwartek 7 maja litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 6,95 zł, a oleju napędowego - 7,26 zł – ogłosił Minister Energii.

W środę 6 maja litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 - 6,99 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł.

Ceny maksymalne paliw obowiązują od 31 marca

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Czytaj także: Ceny ropy spadają z wysokiego poziomu. Statki wciąż nie płyną przez Ormuz

Źródło: PAP

Na zdjęciu dystrybutory paliwa
Na zdjęciu dystrybutory paliwa. Fot. Vito Corleone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Mapa wzrostów Europy Środkowo-Wschodniej. Które gospodarki przyspieszają, które zwalniają?
W większości gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej nadal widać ożywienie. Polska pozostaje liderem wzrostu, ale przyspieszają m.in. Litwa i Czechy. Rumunia i Słowacja zmagają się ze spowolnieniem i…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Zaufanie pod presją algorytmu. Czy konsumenci oddadzą zakupy agentom AI?
Wyobraź sobie, że zakupy robi za Ciebie ktoś niewidzialny, przegląda setki ofert, porównuje ceny i jednym kliknięciem dopina transakcję, zanim zdążysz o tym pomyśleć. Wygodne? Bardzo. Ale gdzieś z…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Sukcesja w Berkshire Hathaway. Greg Abel przejmuje stery, a Warren Buffett mówi o AI
Po raz pierwszy w historii spotkanie akcjonariuszy Berkshire Hathaway poprowadził Greg Abel. Uwagę od niego odciągał jednak Warren Buffett, który tym razem nie ze sceny, ale z widowni inspirował…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Drobni inwestorzy znów rozpalają giełdę. Kursy rosną nawet o 700 procent
Aktywność spekulantów rośnie z każdym tygodniem. Dokonują masowych skupów akcji kolejnych spółek i doprowadzają do coraz wyższych wzrostów notowań. Jednocześnie Gamestop – spółka uwielbiana przez…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Obowiązkowy KSeF po miesiącu. Czy zdał egzamin? Trzy trudności, trzy nowości
Ponad milion przedsiębiorców wystawia faktury w KSeF. Na miesiąc po największym oblężeniu systemu, pytamy o jego skuteczność.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Szkoły „handlują” wizerunkiem dzieci? Rząd reaguje na sharenting
Coraz więcej szkół, przedszkoli i żłobków po komunikacie wydanym przez kuratorów oświaty rezygnuje z publikacji wizerunku podopiecznych w sieci. Problem jednak w tym, że prawo nadal daje tym…
04.05.2026