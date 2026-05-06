Prezydent USA Donald Trump: dostaniemy wzbogacony uran z Iranu

Amerykański prezydent powtórzył zapewnienia, że Waszyngton przejmie irańskie zapasy wzbogaconego uranu. Dodał, że Iran „bardzo chce zawrzeć umowę”.

– Dostaniemy to – powiedział Donald Trump, spytany o to, czy w ramach porozumienia z Iranem jego kraj przejmie zapasy wzbogaconego uranu.

Zapewnił też, że władze w Teheranie „bardzo chcą zawrzeć umowę”.

– Sprawdzimy, czy uda nam się zawrzeć umowę, która nas satysfakcjonuje. Mamy to pod pełną kontrolą – zapewniał. Dodał, przekonywał, że nawet jeśli Iran nie zgodzi się na proponowane obecnie warunki, to tak czy inaczej „ostatecznie zgodzą się już niedługo”.

Irański wzbogacony uran – szacowany na 440 kg pierwiastka wzbogaconego do poziomu 60 proc. – to jeden z newralgicznych punktów negocjacji z Iranem. Według Waszyngtonu zapasy – zasypane pod ziemią po zbombardowaniu instalacji jądrowych w czerwcu 2025 r. – wystarczają na zbudowanie 10 bomb jądrowych, o ile zostaną wzbogacone do ok. 90 proc. Proces ten ma zająć od tygodnia do dwóch. Amerykańscy negocjatorzy domagają się ograniczenia irańskiego programu nuklearnego do celów cywilnych, ograniczenia programu rakietowego i pełnego otwarcia cieśniny Ormuz.

W nocy z wtorku na środę sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił zakończenie wymierzonej w Iran operacji „Epicka Furia”, która trwała od 28 lutego. Krótko potem amerykański prezydent ogłosił wstrzymanie operacji „Projekt Wolność”, której celem było odblokowanie żeglugi przez kluczową dla światowego handlu cieśninę Ormuz. Jako powód podał postępy w rozmowach pokojowych z Teheranem.

Źródło: PAP, XYZ