18.05.2026 12:19
Ceny maksymalne paliw we wtorek, 19 maja. Jest obwieszczenie ministra energii
Wiadomo, ile wyniosą ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego we wtorek, 19 maja.
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, ceny maksymalne paliw we wtorek wyniosą:
- benzyna typu 95 – 6,42 zł za litr,
- benzyna typu 98 – 6,97 zł za litr,
- olej napędowy – 6,85 zł za litr.
Kwota, jaką maksymalnie zapłacimy na stacjach benzynowych zarówno za litr diesla, jak i benzynyy, idzie więc w górę. Od soboty do poniedziałku ceny maksymalne wynoszą 6,37 zł za benzynę 95, 6,93 zł za benzynę 98 oraz 6,82 zł za olej napędowy.
