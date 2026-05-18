Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 12:19

Ceny maksymalne paliw we wtorek, 19 maja. Jest obwieszczenie ministra energii

Wiadomo, ile wyniosą ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego we wtorek, 19 maja.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, ceny maksymalne paliw we wtorek wyniosą:

  • benzyna typu 95 – 6,42 zł za litr,
  • benzyna typu 98 – 6,97 zł za litr,
  • olej napędowy – 6,85 zł za litr.

Kwota, jaką maksymalnie zapłacimy na stacjach benzynowych zarówno za litr diesla, jak i benzynyy, idzie więc w górę. Od soboty do poniedziałku ceny maksymalne wynoszą 6,37 zł za benzynę 95, 6,93 zł za benzynę 98 oraz 6,82 zł za olej napędowy.

Polecamy: Ceny ropy w górę. Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta

Stacja benzynowa
We wtorek ,19 maja cena, jaką maksymalnie zapłacimy na stacjach benzynowych za diesla i benzynę pójdzie w górę w porównaniu z poniedziałkiem. Na zdjęciu ilustracyjnym stacja benzynowa. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Infoshare 2026. Szansa dla startupów i dwa tysiące spotkań jeden na jeden
Już 20 maja wystartuje Infoshare 2026. To 20 odsłona wydarzenia, które łączy świat technologii, biznesu i startupów.
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów
Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zmiana prezesa PwC Polska. Przemek Paprotny zapowiada ofensywę technologiczną
Od 1 lipca Przemek Paprotny zastąpi Michała Mastalerza na stanowisku prezesa PwC Polska. To kolejne przetasowanie na najwyższych szczeblach zarządczych firmy doradczej, która ma w Polsce ponad 8 tys.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
TOP5 najciekawszych muzeów
Zapraszamy w podróż do miejsc, które na muzealnej mapie Polski są jedyne w swoim rodzaju. Czasem niszowe, czasem wyspecjalizowane, czasem ukryte w dawnych klasztorach, fabrykach czy kamienicach. Oto…
17.05.2026