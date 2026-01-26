Ceny nowych mieszkań w Warszawie. Najwyższa średnia na Woli

Najwyższe stawki cen ofertowych nowych mieszkań w Warszawie w 2025 r. odnotowano na Woli, Ochocie, Śródmieściu oraz Żoliborzu. Najtańszymi dzielnicami są Wawer, Rembertów i Białołęka – wynika z analizy Otodom. Jak podano, na Woli metr kwadratowy kosztuje średnio 35 tys. zł, a w dzielnicach Ochota, Śródmieście oraz Żoliborz ceny przekraczają 27 tys. zł za m kw.

Najniższe stawki odnotowano w dzielnicach Wawer, Rembertów i Białołęka, oferujących lokale w cenie oscylującej wokół 13,5 tys. zł za m kw.

Na koniec 2025 r. średnia cena ofertowa mieszkania w Warszawie wynosiła ok. 18,4 tys. zł za m kw., co oznacza wzrost o 6 proc. rok do roku w przypadku rynku pierwotnego oraz spadek o 0,5 proc. na rynku wtórnym.

Na koniec grudnia 2025 r. deweloperzy działający na terenie Warszawy mieli w ofercie blisko 14,6 tys. mieszkań, czyli o 8 proc. więcej w porównaniu z 2024 r., o 68 proc. więcej w porównaniu z 2023 r. oraz 24 proc. więcej wobec 2022 r. Największy wybór nowych mieszkań był dostępny na Białołęce (3,2 tys.) oraz na Mokotowie (1,7 tys.).

W 2025 r. warszawski rynek pierwotny zasiliło łącznie niemal 13,2 tys. nowych mieszkań, co stanowi spadek podaży o 11 proc. względem 2024 r. oraz odpowiednio o 4 proc. i 2 proc. w porównaniu z latami 2023 i 2022.

Największą aktywność deweloperów w zakresie nowych wprowadzeń odnotowano w trzecim kwartale (ponad 3,7 tys. jednostek), podczas gdy w pierwszym i czwartym kwartale do oferty trafiło po ok. 3,2 tys. lokali, a w drugim – 2,9 tys.

W okresie od stycznia do grudnia nabywców znalazło łącznie 13,1 tys. mieszkań. Wynik ten był o 13 proc. wyższy niż w 2024 r. i o 19 proc. lepszy niż w 2022 r., choć jednocześnie o 21 proc. niższy w zestawieniu z rekordowym 2023 r. Pod względem sprzedaży najintensywniejszy okazał się czwarty kwartał (blisko 4 tys. transakcji), który wyprzedził trzeci (niecałe 3,6 tys.) oraz pierwszy i drugi, w których sprzedano po ok. 2,8 tys. lokali.

Czas wyprzedaży oferty w Warszawie, obliczany na podstawie obecnej oferty i sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy, wyniósł w grudniu 2025 r. 3,7 kwartału.

Czytaj także: Ceny mieszkań wzrosły o 4 proc. r/r w III kwartale 2025 r.

Średnia cena za metra na rynków wtórnym w grudniu 2025 r.

Na koniec grudnia 2025 r. w ofercie było 13,6 tys. mieszkań z rynku wtórnego – o 11 proc. mniej niż rok wcześniej, ale o 53 proc. więcej niż na koniec 2023 r. oraz o 4 proc. więcej niż na koniec 2022 r. Zainteresowanie tego typu lokalami ze strony kupujących wzrosło o 11 proc. rok do roku.

Średnia cena ofertowa mieszkania z rynku wtórnego w stolicy wynosiła przeszło 18,4 tys. zł za m kw., czyli prawie tyle samo co rok wcześniej. W czwartym kwartale 2025 r. najwyższe ceny na rynku wtórnym odnotowano w Śródmieściu (przeszło 23,5 tys. zł za m kw.) oraz na Woli i Żoliborzu (ok. 21 tys. zł za m kw.). Najtańsze lokale znajdowały się w Rembertowie i na Białołęce, gdzie średnie ceny wynosiły odpowiednio 13,6 tys. zł za m kw. i 14,3 tys. zł za m kw.

Oferta mieszkań na wynajem w grudniu 2025 r. w Warszawie w serwisie Otodom liczyła 5,9 tys. ogłoszeń, co oznacza wzrost o 2 proc. rok do roku. Średnia stawka na rynku najmu wyniosła 5 tys. zł, co oznacza spadek o 2 proc. rok do roku.

Czytaj także: Jaki będzie rynek mieszkaniowy w 2026 r.?

Źródło: PAP