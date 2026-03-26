26.03.2026 08:56

Ceny paliw idą w górę. Minister finansów: rozwiązaniem prawdopodobnym jest obniżenie podatku VAT na paliwa

Minister finansów zapowiedział, że rząd pracuje nad obniżeniem cen na stacjach paliw. Jednym z możliwych rozwiązań jest obniżenie VAT. Jednocześnie, ze względu na wysokie marże rafineryjne, nie jest wykluczony podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych.

– Obniżenie VAT-u na paliwa to jest jedno z rozwiązań, które teraz bardzo szczegółowo analizujemy. To jest myślę rozwiązanie prawdopodobne. Dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT-u znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe – mówił na antenie radiowej Trójki minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Rząd rozważa podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych

Stwierdził też, że rząd nie wyklucza podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Na razie jednak resort finansów nad taką daniną jeszcze nie zaczął prac. – Natomiast faktycznie, jeżeli analiza pokaże, że niektóre koncerny mają z przyczyn rynkowych wysokie zyski, to wprowadzenie takiego podatku absolutnie nie można wykluczyć. W tej chwili jeszcze takie decyzje nie zostały podjęte. Tym niemniej (...) nie wykluczamy wprowadzenia takiego podatku od nadmiarowych zysków, wynikających z tego, że marże, na przykład rafineryjne, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, są po prostu na bardzo wysokim poziomie – podsumował.

Ceny ropy naftowej mocno wzrosły po tym, jak 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran. Teheran w odpowiedzi zamknął cieśninę Ormuz. To jedyny szlak transportowy morski z Zatoki Perskiej, którym przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą. Po pogłoskach, że USA rozpoczną negocjacje, ceny ropy lekko spadły. Gdy jednak Iran odrzucił możliwość rozmów, surowiec znów poszedł w górę. Braki ropy wywołały już kryzys paliwowy w krajach Azji Południowo-Wschodniej.

Orlen znów obniża ceny hurtowe paliw
Minister Andrzej Domański
Rząd rozważa kroki, które mogą obniżyć cen paliw. Chodzi m.in. o obniżenie VAT. PAP/Tomasz Gzell
Ceny ropy w dół, kolejny powiew entuzjazmu na GPW. Podsumowanie notowań 25 marca 2026 r.
W środę wzrosty na GPW przybrały na sile i WIG20 są na drodze do skończenia dnia wzrostem o ponad 2 proc. Rosły wszystkie blue chipy, w tym najbardziej KGHM, Kruk i Budimex. W powszechnej wśród zarządzających funduszami opinii, jeśli spadek cen ropy utrzyma się, rynek zacznie ponownie zwracać większą uwagę na informacje fundamentalne, w tym na wyniki finansowe spółek.
25.03.2026
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026
Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026
Sojusz podobnie myślących. UE i Australia dopinają wielką umowę handlową
Widmo kolejnych amerykańskich ceł robi swoje: Unia Europejska i Australia podpiszą umowę handlową po ośmiu latach trudnych negocjacji. Z perspektywy Brukseli i Canberry to nie tylko potencjalne zyski dla biznesu, ale przede wszystkim strategiczne zbliżenie pomiędzy „myślącymi podobnie”. I choć politycy mówią o historycznym porozumieniu, diabeł tkwi w szczegółach. Zanim umowa stanie się faktem, musi przetrwać starcie z potężnym lobby rolniczym i skomplikowaną procedurą ratyfikacyjną w obu stolicach.
24.03.2026
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026
Kryzys energetyczny w Azji. Czy Europejczycy też znajdą się w opałach?
Wojna nad Zatoką Perską wywołała kryzys paliwowy w Azji. Kraje regionu mrożą ceny, ograniczają zużycie energii i poszukują alternatywnych źródeł dostaw. Czy Europa może być następna?
26.03.2026