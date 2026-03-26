Ceny paliw idą w górę. Minister finansów: rozwiązaniem prawdopodobnym jest obniżenie podatku VAT na paliwa
Minister finansów zapowiedział, że rząd pracuje nad obniżeniem cen na stacjach paliw. Jednym z możliwych rozwiązań jest obniżenie VAT. Jednocześnie, ze względu na wysokie marże rafineryjne, nie jest wykluczony podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
– Obniżenie VAT-u na paliwa to jest jedno z rozwiązań, które teraz bardzo szczegółowo analizujemy. To jest myślę rozwiązanie prawdopodobne. Dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT-u znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe – mówił na antenie radiowej Trójki minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Rząd rozważa podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych
Stwierdził też, że rząd nie wyklucza podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Na razie jednak resort finansów nad taką daniną jeszcze nie zaczął prac. – Natomiast faktycznie, jeżeli analiza pokaże, że niektóre koncerny mają z przyczyn rynkowych wysokie zyski, to wprowadzenie takiego podatku absolutnie nie można wykluczyć. W tej chwili jeszcze takie decyzje nie zostały podjęte. Tym niemniej (...) nie wykluczamy wprowadzenia takiego podatku od nadmiarowych zysków, wynikających z tego, że marże, na przykład rafineryjne, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, są po prostu na bardzo wysokim poziomie – podsumował.
Ceny ropy naftowej mocno wzrosły po tym, jak 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran. Teheran w odpowiedzi zamknął cieśninę Ormuz. To jedyny szlak transportowy morski z Zatoki Perskiej, którym przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą. Po pogłoskach, że USA rozpoczną negocjacje, ceny ropy lekko spadły. Gdy jednak Iran odrzucił możliwość rozmów, surowiec znów poszedł w górę. Braki ropy wywołały już kryzys paliwowy w krajach Azji Południowo-Wschodniej.