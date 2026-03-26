Ceny paliw idą w górę. Minister finansów: rozwiązaniem prawdopodobnym jest obniżenie podatku VAT na paliwa

Minister finansów zapowiedział, że rząd pracuje nad obniżeniem cen na stacjach paliw. Jednym z możliwych rozwiązań jest obniżenie VAT. Jednocześnie, ze względu na wysokie marże rafineryjne, nie jest wykluczony podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych.

– Obniżenie VAT-u na paliwa to jest jedno z rozwiązań, które teraz bardzo szczegółowo analizujemy. To jest myślę rozwiązanie prawdopodobne. Dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT-u znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe – mówił na antenie radiowej Trójki minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Stwierdził też, że rząd nie wyklucza podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Na razie jednak resort finansów nad taką daniną jeszcze nie zaczął prac. – Natomiast faktycznie, jeżeli analiza pokaże, że niektóre koncerny mają z przyczyn rynkowych wysokie zyski, to wprowadzenie takiego podatku absolutnie nie można wykluczyć. W tej chwili jeszcze takie decyzje nie zostały podjęte. Tym niemniej (...) nie wykluczamy wprowadzenia takiego podatku od nadmiarowych zysków, wynikających z tego, że marże, na przykład rafineryjne, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, są po prostu na bardzo wysokim poziomie – podsumował.

Ceny ropy naftowej mocno wzrosły po tym, jak 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran. Teheran w odpowiedzi zamknął cieśninę Ormuz. To jedyny szlak transportowy morski z Zatoki Perskiej, którym przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą. Po pogłoskach, że USA rozpoczną negocjacje, ceny ropy lekko spadły. Gdy jednak Iran odrzucił możliwość rozmów, surowiec znów poszedł w górę. Braki ropy wywołały już kryzys paliwowy w krajach Azji Południowo-Wschodniej.