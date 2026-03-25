Orlen znów obniża ceny hurtowe paliw

W środę Orlen po raz kolejny obniżył ceny hurtowe paliw, zarówno benzyny 95, jak i oleju napędowego. Do obniżki dochodzi dzień po poprzedniej i w momencie wyraźnych spadków cen ropy.

Według nowego cennika Orlenu cena benzyny Eurosuper 95 w hurcie spadła o 30 zł do 5 658 zł za m sześc. Z kolei olej napędowy Ekodiesel potaniał o 118 zł do 7 053 zł za m sześc.

W środę rano ceny ropy wyraźnie spadają. Inwestorzy reagują w ten sposób na doniesienia o 15-punktowym planie USA ws. zakończenia wojny.

Orlen obniżył ceny już we wtorek: o 45 zł za m sześc. benzyny 95 i o 87 zł za m. sześć oleju napędowego.

28 lutego, w dniu wybuchu wojny w Iranie, w hurcie Orlenu m sześc. benzyny 95 kosztował 4 466 zł, a oleju napędowego – 4 809 zł.

Ceny paliw gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko-izraelski atak na Iran i odwet Teheranu doprowadziły do sparaliżowania żeglugi przez cieśninę Ormuz, którędy płynie ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Opcji na obniżenie cen szuka polski rząd. Po wtorkowym posiedzeniu minister finansów wskazał, że „najbardziej prawdopodobna jest czasowa obniżka stawki VAT”. Zaprzeczył też, jakoby rozważał wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków.

Źródło: PAP, XYZ