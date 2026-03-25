25.03.2026
NEWSROOM XYZ
25.03.2026 09:38

Orlen znów obniża ceny hurtowe paliw

W środę Orlen po raz kolejny obniżył ceny hurtowe paliw, zarówno benzyny 95, jak i oleju napędowego. Do obniżki dochodzi dzień po poprzedniej i w momencie wyraźnych spadków cen ropy.

Według nowego cennika Orlenu cena benzyny Eurosuper 95 w hurcie spadła o 30 zł do 5 658 zł za m sześc. Z kolei olej napędowy Ekodiesel  potaniał o 118 zł do 7 053 zł za m sześc.

W środę rano ceny ropy wyraźnie spadają. Inwestorzy reagują w ten sposób na doniesienia o 15-punktowym planie USA ws. zakończenia wojny.

Orlen obniżył ceny już we wtorek: o 45 zł za m sześc. benzyny 95 i o 87 zł za m. sześć oleju napędowego.

28 lutego, w dniu wybuchu wojny w Iranie, w hurcie Orlenu m sześc. benzyny 95 kosztował 4 466 zł, a oleju napędowego – 4 809 zł.

Ceny paliw gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko-izraelski atak na Iran i odwet Teheranu doprowadziły do sparaliżowania żeglugi przez cieśninę Ormuz, którędy płynie ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Opcji na obniżenie cen szuka polski rząd. Po wtorkowym posiedzeniu minister finansów wskazał, że najbardziej prawdopodobna jest czasowa obniżka stawki VAT”. Zaprzeczył też, jakoby rozważał wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków.

Przeczytaj więcej: Rząd omawia scenariusze dotyczące cen paliw

Źródło: PAP, XYZ

Zdjęcie przedstawia siedzibę Orlenu
Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
To już początek prekampanii przed wyborami w 2027 r. Sprawdzamy, gdzie opozycja spotyka się z wyborcami
Współczesna ekonomia uwagi wymaga, że aby zapisać się w pamięci wyborców, trzeba wciąż o sobie przypominać. Choć do wyborów pozostało aż półtora roku, to część środowisk politycznych już teraz de facto prowadzi wyborczą prekampanię. Sprawdziliśmy, z jaką intensywnością i które regiony Polski odwiedzają politycy opozycji.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na warszawskiej giełdzie widoczna korekta. Notowania GPW 24 marca 2026 r.
Po poniedziałkowej burzy za nami relatywnie spokojny dzień na rynkach finansowych w Europie, gdy uwaga wszystkich obserwatorów rynku wciąż była skupiona przede wszystkim na windującym ceny surowców energetycznych kryzysie wokół cieśniny Ormuz. GPW radziła sobie dzisiaj relatywnie słabiej od głównych rynków – WIG20 zakończył dzień na poziomie 3241,42 pkt (-0,82 proc). Na warszawskim rynku widoczna jest korekta.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Apache bardziej polskie. Łódź będzie serwisować wojskowe śmigłowce
Zakup śmigłowców Apache to jedna z największych inwestycji w ramach modernizacji sił zbrojnych. 96 maszyn będzie kosztować Polskę astronomiczną kwotę 40 mld zł. Ale w eksploatacji maszyn będą uczestniczyły także polskie zakłady, m.in. w Łodzi.
23.03.2026