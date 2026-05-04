Ceny paliw na 5 maja 2026 r. Benzyna będzie coraz droższa

Po majówce resort energii nie ma dobrych wieści dla kierowców. Jak ogłosił minister, we wtorek wzrośnie cena benzyn, jedynie olej napędowy będzie kosztował tyle samo.

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,49 zł, benzyny 98 – 6,99 zł, a oleju napędowego – 7,31 zł, wynika z rozporządzenia ministra energii. Dziś, jak i przez całą majówkę, cena litra 95 nie mogła przekroczyć 6,46 zł, 98 – 6,96 zł, a diesla – 7,31 zł.

Zgodnie z zasadami programu Cena Paliw Niżej resort energii codziennie w dni robocze ogłasza maksymalne ceny paliw na następny dzień. Stawka jest wyliczana na podstawie formuły obejmującej średnią hurtową cenę paliwa. Dolicza się do niej akcyzę, VAT, opłatę paliwową i marżę 30 gr na litrze.

Do tego do 15 maja obowiązuje rozporządzenie, które obniża VAT na paliwo z 23 do ośmiu proc. oraz akcyzę o 29 gr na litr benzyny.

Wysokie ceny paliw to efekt amerykańskiego i izraelskiego ataku na Iran. W odpowiedzi Teheran zamknął cieśninę Ormuz, która jest głównym szlakiem transportowym ropy z Zatoki Perskiej. To wywołało gigantyczny kryzys na rynkach i wywindowało ceny. Donald Trump zapowiedział dziś w nocy nowy projekt, który ma odblokować cieśninę i który ma polegać na koordynacji ruchu statków, nie zaś na eskorcie wojskowej. Jednak nie wiadomo, czy faktycznie amerykańska inicjatywa rozładuje korek w Zatoce Perskiej.