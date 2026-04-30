30.04.2026 16:39

Reflex ostrzega: ceny paliw mogą wzrosnąć o ponad 30 groszy za litr

Analitycy nie mają dobrych wieści dla kierowców. Ich zdaniem trwająca blokada cieśniny Ormuz i impas w rozmowach pokojowych doprowadzą do znaczących podwyżek cen paliw.

Według biura Reflex po majówce litr benzyny 95 będzie kosztował 6,55 zł (podwyżka o 32 gr), benzyny 98 – 7,05 zł (podwyżka o 31 gr na litrze), a diesla – 7,45 zł (podwyżka o 37 gr za litr). Najmniej podrożeje za to LPG – o siedem gr za litr.

"Niepewność dotycząca czasu trwania blokady oraz ryzyko wznowienia działań zbrojnych w Iranie sprawiały, że w tym tygodniu ceny ropy Brent ponownie osiągnęły poziom powyżej 110, a nawet 120 dolarów za baryłkę. Skutki tych wzrostów widzimy już na stacjach paliw, ale jeszcze bardziej odczujemy w weekend" – tłumaczą analitycy.

O podobne kwoty zdrożały paliwa w tym tygodniu – benzyna 95 poszła w górę średnio o 30 gr za litr, a olej o 42 gr.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii od 1 do 4 maja litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 – 6,96 zł, a oleju napędowego – 7,31 zł.

Od kwietnia obowiązuje pakiet Cena Paliw Niżej. Rząd obniżył zarówno VAT, jak i akcyzę na paliwa oraz wprowadził regulowane ceny na stacjach benzynowych. Obwieszcza je codziennie resort energii na następny dzień.

Świat zmaga się z potężnym kryzysem paliwowym, wywołanym przez izraelsko-amerykański atak na Iran. Teheran w odpowiedzi nie tylko zaatakował infrastrukturę naftową krajów Zatoki Perskiej, ale zamknął też główny szlak transportowy ropy z tamtego regionu, czyli cieśninę Ormuz. W odpowiedzi na irańskie działania Donald Trump ogłosił własną blokadę tego regionu, która ma powstrzymać irański handel ropą. Do tego są coraz mniejsze szanse na pokojowe rozwiązanie konfliktu. To wywindowało cenę baryłki ropy na światowych rynkach.

Ceny maksymalne paliw na majówkę 2026. Znaczący wzrost
Tankowanie będzie coraz droższe - uważają analitycy biura Reflex. Fot.: PAP/Marcin Bielecki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Islandia blisko UE. Norwegia też wraca do trudnej debaty
Przez dekady Islandia i Norwegia pozostawały poza UE, korzystając z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen. W 2026 r. oba kraje wróciły jednak do debaty o pełnej integracji. Bruksela…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Rząd reaktywny i skłócony. Jak Donald Tusk łączy polityczne asekuranctwo z przyzwoitymi notowaniami?
Wewnątrzkoalicyjna awantura wokół Pauliny Hennig-Kloski i drugiego progu PIT, opór MSWiA przed respektowaniem wyroku TSUE i ślimaczące się rozliczenia rządów PiS. Mimo tych problemów Koalicja…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Poseł PiS chce resetu w Trybunale Konstytucyjnym. Wylicza błędy swojej partii
– Zmiana konstytucji jest konieczna. Nie da się dłużej prowadzić państwa opartego na konstytucji, która generuje konflikt – uważa poseł Krzysztof Szczucki. Mówi o sytuacji wokół Trybunału…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Prezes DHL Express: Robotyka i AI nie zastąpią ludzi w logistyce (WYWIAD)
– Globalizacja daje społeczeństwom realne korzyści – mówi John Pearson, współzarządzający jedną z największych grup logistycznych świata. Tłumaczy, jak Europa może zyskać na handlu, jaka przyszłość…
29.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kraje Zatoki po wojnie bliżej Chin? Pekin oferuje „plan B"
Wojna USA i Izraela z Iranem to systemowy wstrząs dla państw Zatoki Perskiej. Konflikt podważył wieloletni fundament ich bezpieczeństwa: niepisany amerykańsko-arabski pakt „ropa za ochronę". Stolice…
30.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kapitał zbroi się w innowacje. Nauka może skorzystać na geopolityce
Polska gospodarka znajduje się w punkcie zwrotnym, w którym utrzymanie dynamiki wzrostu wymagać będzie znalezienia nowych źródeł wzrostu. Jednym z największych wyzwań jest finansowanie innowacji –…
28.04.2026