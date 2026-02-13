Ceny paliw na stacjach. Oto prognoza na przyszły tydzień

Przyszły tydzień nie powinien przynieść większych zmian cen paliw na stacjach benzynowych – prognozują analitycy e‑petrol. Benzyna Pb95 może kosztować około 5,59–5,71 zł/l.

„Oczekujemy, że w tygodniu 16–22 lutego 2026 r. średnie ceny paliw na stacjach w Polsce będą wykazywać niezbyt dynamiczną zmienność. Cena 98‑oktanowej odmiany benzyny prawdopodobnie będzie wahać się pomiędzy 6,38–6,49 zł/l, natomiast popularna benzyna Pb95 może kosztować około 5,59–5,71 zł/l” – napisano w raporcie.

„Olej napędowy (ON) według prognoz utrzyma się w przedziale ok. 5,87–5,99 zł/l, a autogaz będzie jedynym paliwem, które wskutek zwyżek cen hurtowych może odczuwalnie podrożeć. Przewidywany przedział cenowy dla LPG to 2,68–2,76 zł/l” – dodano.

Prognoza cen paliw w sprzedaży detalicznej w okresie 16–22 lutego 2026

Paliwo Cena (zł/l) Pb98 6,38–6,49 Pb95 5,59–5,71 ON 5,87–5,99 LPG 2,68–2,76

Źródło: PAP