Ceny paliw na stacjach. Oto prognoza na przyszły tydzień

Przyszły tydzień nie powinien przynieść większych zmian cen paliw na stacjach benzynowych – prognozują analitycy e‑petrol. Benzyna Pb95 może kosztować około 5,59–5,71 zł/l.

„Oczekujemy, że w tygodniu 16–22 lutego 2026 r. średnie ceny paliw na stacjach w Polsce będą wykazywać niezbyt dynamiczną zmienność. Cena 98‑oktanowej odmiany benzyny prawdopodobnie będzie wahać się pomiędzy 6,38–6,49 zł/l, natomiast popularna benzyna Pb95 może kosztować około 5,59–5,71 zł/l” – napisano w raporcie.

„Olej napędowy (ON) według prognoz utrzyma się w przedziale ok. 5,87–5,99 zł/l, a autogaz będzie jedynym paliwem, które wskutek zwyżek cen hurtowych może odczuwalnie podrożeć. Przewidywany przedział cenowy dla LPG to 2,68–2,76 zł/l” – dodano.

Prognoza cen paliw w sprzedaży detalicznej w okresie 16–22 lutego 2026

PaliwoCena (zł/l)
Pb986,38–6,49
Pb955,59–5,71
ON5,87–5,99
LPG2,68–2,76

Źródło: PAP

Stacja benzynowa
Na zdjęciu ilustracyjnym stacja benzynowa. Fot. Getty Images
