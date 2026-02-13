13.02.2026 12:41
Ceny paliw na stacjach. Oto prognoza na przyszły tydzień
Przyszły tydzień nie powinien przynieść większych zmian cen paliw na stacjach benzynowych – prognozują analitycy e‑petrol. Benzyna Pb95 może kosztować około 5,59–5,71 zł/l.
„Oczekujemy, że w tygodniu 16–22 lutego 2026 r. średnie ceny paliw na stacjach w Polsce będą wykazywać niezbyt dynamiczną zmienność. Cena 98‑oktanowej odmiany benzyny prawdopodobnie będzie wahać się pomiędzy 6,38–6,49 zł/l, natomiast popularna benzyna Pb95 może kosztować około 5,59–5,71 zł/l” – napisano w raporcie.
„Olej napędowy (ON) według prognoz utrzyma się w przedziale ok. 5,87–5,99 zł/l, a autogaz będzie jedynym paliwem, które wskutek zwyżek cen hurtowych może odczuwalnie podrożeć. Przewidywany przedział cenowy dla LPG to 2,68–2,76 zł/l” – dodano.
Prognoza cen paliw w sprzedaży detalicznej w okresie 16–22 lutego 2026
|Paliwo
|Cena (zł/l)
|Pb98
|6,38–6,49
|Pb95
|5,59–5,71
|ON
|5,87–5,99
|LPG
|2,68–2,76
Źródło: PAP