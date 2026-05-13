13.05.2026
13.05.2026 08:22

Ceny ropy naftowej spadają po trzech dniach zwyżek. Trump: mamy Iran pod pełną kontrolą

Ceny ropy naftowej spadają na światowych rynkach. Nawet mimo tego, że nie widać, by USA i Iran były bliżej porozumienia, co otworzyłoby wreszcie cieśninę Ormuz dla transportu ropy, gazu i paliw.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec kosztuje w Nowym Jorku 100,79 dolarów – to spadek o 1,36 proc. Z kolei Brent na ICE na lipiec kosztuje 106,35 dolarów za baryłkę (spadek o 1,32 proc.).

Donald Trump mówił dziennikarzom przed wylotem do Chin, że ma świetne kontakty z Xi Jinpingiem. Zapewnił też, że rozmowy nie będą się skupiać na wojnie z Iranem. – Nie powiedziałbym, by Iran był jednym z nich [tematów do omówienia – red.], szczerze mówiąc, bo mamy Iran pod kontrolą (...) nie potrzebujemy pomocy z Iranem – stwierdził Trump.

Jednocześnie jednak analitycy wskazują, że Trump zaczyna mieć problemy polityczne i gospodarcze z wojną w Iranie. Okazuje się bowiem, że inflacja wzrosła bardziej niż spodziewali się analitycy. Wskaźnik CPI poszedł w górę o 3,8 proc. r/r (spodziewane 3,7 proc.). Ceny benzyny osiągnęły zaś najwyższy poziom od 2022 r. Prezydent będzie więc robił wszystko, by ceny spadły do listopadowych wyborów uzupełniających do Kongresu.

Война z Iranem, która trwa od 28 lutego 2026 r., gdy Izrael i USA przeprowadziły pierwsze ataki, doprowadziła do blokady cieśniny Ormuz. To kluczowy szlak transportu paliw i ropy z Zatoki Perskiej, którym przepływało około 20 proc. światowego handlu ropą. To spowodowało wzrost cen i kryzys paliwowy. Najbardziej cierpią na tym kraje azjatyckie. Nic więc dziwnego, że np. Japonia sięga po ropę z Meksyku czy z Rosji.

Zdaniem ekspertów z Międzynarodowej Agencji Energii oraz szefów firm naftowych, nawet otwarcie cieśniny nie naprawi od razu sytuacji na rynku. Według nich potrzeba będzie kilku miesięcy, by sytuacja się ustabilizowała.

Cieśnina Ormuz
Ropa tanieje, choć cieśnina Ormuz wciąż pozostaje zamknięta. Fot. Getty Images
