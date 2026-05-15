Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.05.2026
NEWSROOM XYZ
15.05.2026 09:33

Ceny ropy rosną. Inwestorzy boją się wznowienia wojny na Bliskim Wschodzie

Ceny ropy kolejny dzień idą w górę. To efekt nie tylko obaw o wznowienie wojny na Bliskim Wschodzie, ale także wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Amerykański prezydent zapowiedział bowiem, że Pekin zamierza kupować ropę z USA.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec idzie w górę na NYMEX o 2 proc. do 103,21 dolarów. Z kolei ropa Brent na ICE w dostawach na lipiec poszła w górę do 107,52 dolarów za baryłkę (wzrost o 1,69 proc.). Tylko w tym tygodniu Brent poszła więc w górę o prawie 6 proc., a WTI o ponad 7 proc.

Podwyżka cen to efekt m.in. obaw o to, że po zakończeniu wizyty w Chinach Donald Trump wznowi działania zbrojne przeciw Iranowi. Teheran wciąż bowiem nie otworzył cieśniny Ormuz. Prezydent USA mówił też – po rozmowach z przywódcą Chin – że Pekin obiecał mu pomóc w relacjach z Iranem i że Xi Jinping zrobi, co może, by otworzyć cieśninę Ormuz.

– Ze względu na to, że szczyt w Pekinie nie przyniósł przełomu w sprawie Iranu, uwaga rynku ponownie skupiła się na impasie i blokadzie cieśniny Ormuz, z ryzykiem ponownej eskalacji militarnej – skomentowała sytuację Vandana Hari, założycielka firmy zajmującej się analizą rynku ropy naftowej Vanda Insights.

Zwłaszcza że w czwartek Iran przejął statek u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich i skierował go na swoje wody terytorialne. Zatopił też indyjski statek towarowy przewożący bydło z Somalii.

Iran: Przez Ormuz przepłynęło 30 statków

Z drugiej zaś strony irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ujawnił, że od środy wieczorem przez cieśninę Ormuz przepłynęło 30 jednostek. To wciąż mniej niż 140 dziennie przed wojną, ale budzi nadzieję, że kluczowy szlak morski z Zatoki Perskiej zostanie otwarty na stałe.

– Ceny ropy wahały się w czwartek kilkukrotnie, ale zamknęły się blisko dziennego maksimum. Statki przepływające przez cieśninę złagodziły pewne obawy rynkowe, ale nie na tyle, aby zmienić silny trend napędzany ograniczoną podażą – skomentował Yang An, analityk z Haitong Futures.

Jednocześnie na podwyżkę cen ropy wpłynęły też słowa Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział, że Chiny kupią amerykańską ropę naftową. – Zgodzili się kupić naszą ropę. Skierujemy ich tankowce do Teksasu, Luizjany i na Alaskę – mówił Trump w rozmowie z Fox News. Chiny jednak jeszcze nie potwierdziły zapowiedzi amerykańskiego przywódcy.

Ceny ropy naftowej spadają po trzech dniach zwyże
szyb naftowy na tle irańskiej flagi
Ceny ropy naftowej znów idą w górę. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Koalicja podzielona przed wyborem prezesa IPN. Był protest historyków
Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma w staraniach o stanowisko prezesa może liczyć na głosy nie tylko posłów PiS. Przeciwko jego kandydaturze powstała natomiast petycja, pod…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Krew, pot i udziały”. Dlaczego przekazanie biznesu dzieciom to najtrudniejsza transakcja na rynku?
Zbudowanie sprawnie działającej firmy to tytaniczny wysiłek, ale nakłonienie własnych dzieci do jej przejęcia nierzadko okazuje się wyzwaniem z pogranicza cudów. Do rozwiązania tego problemu pasują…
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Premier Donald Tusk: to nieprawda, że demokracja zbankrutowała
To nieprawda, że autokraci zawsze pokonają zwolenników demokracji. W tezie, że demokracja zbankrutowała i potrzeba zupełnie nowego systemu relacji między władzą a obywatelem, zaszyte jest kłamstwo –…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Dlaczego rządy przegrywają? Analiza zależności pomiędzy wynikami wyborów a gospodarką
Od czasu fali wysokiej inflacji europejskie rządy częściej przegrywają wybory lub tracą stabilność. Sprawdziliśmy, czy inflacja i realne płace faktycznie wpływały na wyniki partii rządzących w UE w…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Popyt wrócił na Węgry. Deweloperzy nadal liczą koszty
Rynek mieszkań na Węgrzech odbija po kryzysie. Ceny rosną, deweloperzy wracają do inwestycji, a Cordia rozwija działalność w Polsce.
14.05.2026