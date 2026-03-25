Ceny ropy z mocnym spadkiem. Rośnie szansa na pokój na Bliskim Wschodzie

W środę rano ceny ropy naftowej zaliczają wyraźne spadki. Brent oscyluje wokół 100 dolarów. Rynki reagują na zintensyfikowanie działań Stanów Zjednoczonych na rzecz zakończenia wojny z Iranem, jednak pojawia się też scenariusz rozszerzenia konfliktu.

O godz. 8.10 baryłka West Texas Intermediate traci na NYMEX 3,3 proc., spadając do 89 dolarów. Z kolei ropa Brent na ICE kosztuje 100,1 dolarów za baryłkę, taniej 4,2 o proc.

– Zniżki cen ropy odzwierciedlają spadek premii za ryzyko wojenne – mówi Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo Markets.

We wtorek prezydent USA Donald Trump zapewnił, że Iran zgodził się na rezygnację z pozyskania broni jądrowej. Pojawiły się też doniesienia o 15-punktowym planie pokojowym, który Waszyngton miał przesłać do Teheranu. Obejmuje on irańskie programy: nuklearny i rakietowy oraz odblokowanie cieśniny Ormuz, przez którą płynie 20–25 proc. światowych dostaw ropy. Nie jest jednak jasne, jakie jest stanowisko Izraela w tej sprawie ani czy Teheran przyjmie dokument jako punkt wyjścia do rozmów.

Równocześnie pojawiły się jednak informacje o możliwym rozszerzeniu konfliktu. Taki krok miałyby rozważać Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z doniesień Maritime-Executive wynika, że Izrael chciałby wejścia do wojny także Azerbejdżanu.

– Wyraźnie przeszliśmy obecnie do etapu, który może stać się etapem „unicestwienia” wojny USA i Izraela z Iranem i kierowania się w stronę negocjowania końca konfliktu. Biorąc jednak pod uwagę brak zaufania po obu stronach konfliktu, zakończenie wojny może być złożonym procesem – ocenia Robert Rennie, szef badań z Westpac Banking Corp.

Tymczasem Iran poinformował państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej, że statki, których „nie uzna za wrogie”, mogą przepływać przez cieśninę Ormuz. Teheran ma jednak wymuszać haracz za umożliwienie żeglugi. Z kolei amerykański wywiad uważą, że irańska marynarka zaminowała cieśninę.

Źródło: PAP, XYZ