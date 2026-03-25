25.03.2026 08:11

Ceny ropy z mocnym spadkiem. Rośnie szansa na pokój na Bliskim Wschodzie

W środę rano ceny ropy naftowej zaliczają wyraźne spadki. Brent oscyluje wokół 100 dolarów. Rynki reagują na zintensyfikowanie działań Stanów Zjednoczonych na rzecz zakończenia wojny z Iranem, jednak pojawia się też scenariusz rozszerzenia konfliktu.

O godz. 8.10 baryłka West Texas Intermediate traci na NYMEX 3,3 proc., spadając do 89 dolarów. Z kolei ropa Brent na ICE kosztuje 100,1 dolarów za baryłkę, taniej 4,2 o proc.

Zniżki cen ropy odzwierciedlają spadek premii za ryzyko wojenne – mówi Charu Chanana, główna strateg ds. inwestycji w Saxo Markets.

We wtorek prezydent USA Donald Trump zapewnił, że Iran zgodził się na rezygnację z pozyskania broni jądrowej. Pojawiły się też doniesienia o 15-punktowym planie pokojowym, który Waszyngton miał przesłać do Teheranu. Obejmuje on irańskie programy: nuklearny i rakietowy oraz odblokowanie cieśniny Ormuz, przez którą płynie 20–25 proc. światowych dostaw ropy. Nie jest jednak jasne, jakie jest stanowisko Izraela w tej sprawie ani czy Teheran przyjmie dokument jako punkt wyjścia do rozmów.

Równocześnie pojawiły się jednak informacje o możliwym rozszerzeniu konfliktu. Taki krok miałyby rozważać Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z doniesień Maritime-Executive wynika, że Izrael chciałby wejścia do wojny także Azerbejdżanu.

Przeczytaj więcej: „NYT”: USA przedstawiły Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny. Konflikt może jednak się rozszerzyć

– Wyraźnie przeszliśmy obecnie do etapu, który może stać się etapem „unicestwienia” wojny USA i Izraela z Iranem i kierowania się w stronę negocjowania końca konfliktu. Biorąc jednak pod uwagę brak zaufania po obu stronach konfliktu, zakończenie wojny może być złożonym procesem – ocenia Robert Rennie, szef badań z Westpac Banking Corp.

Tymczasem Iran poinformował państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej, że statki, których „nie uzna za wrogie”, mogą przepływać przez cieśninę Ormuz. Teheran ma jednak wymuszać haracz za umożliwienie żeglugi. Z kolei amerykański wywiad uważą, że irańska marynarka zaminowała cieśninę.

Źródło: PAP, XYZ

Iran wymusza haracz za żeglugę przez Ormuz, a wywiad USA mówi o minach
W środę rano ceny ropy naftowej zaliczają wyraźne spadki.
„Detroit Wschodu” w tarapatach. Globalne wyzwania przed tajską branżą motoryzacyjną
Tajlandia po cichu stała się czwartym co do wielkości producentem aut w Azji. Przemysł motoryzacyjny to filar jej gospodarki, ale mierzy się ze spadkiem popytu i konkurencją ze strony krajów o niższych kosztach pracy. Czy nadzieją jest elektromobilność?
23.03.2026
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
23.03.2026
Apache bardziej polskie. Łódź będzie serwisować wojskowe śmigłowce
Zakup śmigłowców Apache to jedna z największych inwestycji w ramach modernizacji sił zbrojnych. 96 maszyn będzie kosztować Polskę astronomiczną kwotę 40 mld zł. Ale w eksploatacji maszyn będą uczestniczyły także polskie zakłady, m.in. w Łodzi.
23.03.2026
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026