27.05.2026 08:14

Ceny ropy zniżkują. USA „widzą postępy" w negocjacjach z Iranem

Ceny ropy naftowej spadają, gdy analitycy nieustannie skupiają uwagę na sytuacji wokół blokady cieśniny Ormuz. USA „widzą postępy" w dążeniu do porozumienia z Iranem, pomimo nowych napięć pomiędzy obiema stronami.

Benchmarkowe kontrakty na ropę Brent ok. godz. 8.10 kosztowały 94,69 dolara (-2,05 proc., WTI – 91,68 dolara (-2.35 proc.).

„NYT": od kilku tygodni Donald Trump naprzemiennie mówi o postępach i grozi Iranowi

„Prezydent USA Donald Trump na zmianę zapewnia o postępach dyplomatycznych w rozmowach z Iranem i grozi agresją względem tego kraju” – napisał „New York Times”.

Dziennik ocenił, że często istnieje duża rozbieżność między stanem faktycznym a deklaracjami prezydenta o tym, że konflikt zbliża się do końca.

„New York Times” zauważył, że od kilku tygodni Donald Trump naprzemiennie mówi o negocjacjach, bombardowaniach i blokowaniu Iranu, czasem nawet w ciągu tego samego dnia.

Amerykański prezydent kilkakrotnie sugerował też, że wojna już się zakończyła – przypomniał „New York Times”, który przeanalizował wypowiedzi prezydenta USA na temat rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem.

Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta

Tymczasem kluczowa dla przepływu ropy z Bliskiego Wschodu cieśnina Ormuz nadal pozostaje zamknięta, co poważnie ograniczyło dostawy surowca na globalne rynki paliw, jednak we wtorek przez Ormuz przepłynęło więcej niż dwa nieirańskie supertankowce załadowane ropą.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informowało w poniedziałek o przeprowadzeniu uderzeń „w samoobronie" na południu Iranu.

„Siły amerykańskie przeprowadziły ataki w samoobronie w południowym Iranie, aby chronić nasze wojska przed zagrożeniami ze strony sił irańskich” – oświadczył rzecznik CENTCOM kpt Tim Hawkins.

Dodał, że wśród celów były stanowiska wyrzutni rakietowych oraz irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny.

Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że ostrzelał wiele amerykańskich samolotów po tym, jak wkroczyły w irańską przestrzeń powietrzną.

Fizyczna odbudowa sytuacji na rynkach ropy – nawet jeśli porozumienie USA–Iran zostanie osiągnięte – zajmie jednak sporo czasu, a spadki cen ropy – jak w środę – prawdopodobnie pozostaną niewielkie i tymczasowe, dopóki cieśnina Ormuz nie zostanie faktycznie ponownie otwarta – wskazują analitycy.

– Rynki ropy handlują teraz perspektywą porozumienia USA z Iranem, ale od pełnego otwarcia cieśniny Ormuz dzielą nas miesiące, a może nawet kwartały – Ormuz pozostaje technicznie zamknięty – powiedział Robert Rennie, szef działu badań surowców w Westpac Banking Corp.

– Brent może stanieć, ale dopóki Ormuz nie zostanie rzeczywiście ponownie otwarty, spadki ceny pozostaną prawdopodobnie płytkie i tymczasowe – podkreślił.

Źródło: PAP, XYZ

Statki na morzu nieopodal irańskiej wyspy Qeshm w cieśninie Ormuz
Na zdjęciu statki na morzu nieopodal irańskiej wyspy Qeshm w cieśninie Ormuz, 28 kwietnia 2026 r. Fot. Asghar Besharati/Getty Images
