Ceny maksymalne na stacjach paliw w środę bez zmian

Ceny maksymalne benzyny oraz oleju napędowego na stacjach paliw w Polsce w środę 27 maja pozostaną bez zmian – wynika z obwieszczenia ministra energii.

Maksymalne ceny w środę wyniosą:

benzyna 95 – 6,42 zł za litr,

– 6,42 zł za litr, benzyna 98 – 6,96 zł za litr,

– 6,96 zł za litr, olej napędowy – 6,75 zł za litr.

Tyle samo maksymalnie kosztują paliwa we wtorek, 26 maja. Od soboty do poniedziałku były wyższe i wynosiły 6,46 zł w przypadku benzyny typu 95, 7 zł w przypadku benzyny typu 98 oraz 6,85 zł w przypadku diesla.

We wtorek około południa ropa Brent drożała o 3,13 proc. do 99,15 dolara za baryłkę. Cena baryłki ropy WTI z kolei spadła o 4,17 proc. do 92,57 dolara.

Inwestorzy próbują ocenić niejednoznaczną sytuację związaną z wojną na Bliskim Wschodzie. W środę osłabł optymizm związany z możliwym rychłym zawarciem porozumienia między USA a Iranem po tym, jak Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w poniedziałek o przeprowadzeniu uderzeń „w samoobronie” na południu Iranu.

Źródło: PAP/XYZ