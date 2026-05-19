19.05.2026

Chińskie media: Putin wylądował w Pekinie

Przywódca Rosji Władimir Putin przybył we wtorek do Pekinu – poinformowały chińskie media państwowe. W stolicy Państwa Środka ma spotkać się z prezydentem tego kraju Xi Jinpingiem.

Wraz z Putinem do Chin wybrali się najważniejsi przedstawiciele rosyjskiego rządu i biznesu. Na pokładzie samolotu znaleźli się m.in. szef dyplomacji Siergiej Ławrow i szef resortu finansów Anton Siluanow, prezes banku centralnego Elwira Nabiullina oraz szefowie państwowych korporacji. Wśród nich są prezesi Gazpromu, Rosnieftu, Rosatomu, agencji kosmicznej Roskosmos i rosyjskich kolei państwowych. Według oficjalnej agendy w czasie dwudniowej wizyty przywódcy mają rozmawiać m.in. na temat dostaw energii, w tym budowie gazociągu Siła Syberii 2.

Putin udał się do Chin po raz 25. Jego wizyta odbywa się kilka dni po tym, jak Pekin odwiedził prezydent USA Donald Trump. Jak zauważa korespondent XYZ Tomasz Augustyniak, Kreml obserwuje możliwe zbliżenie Pekinu i Waszyngtonu z niepokojem, bo stabilizacja tej relacji osłabiałaby geopolityczną rolę Rosji jako destabilizatora zachodniego porządku.

– Władimir Putin chce utrzymać wizerunek Rosji jako jednego z globalnych mocarstw, chociaż wobec Chin ma coraz mnie argumentów – wyjaśnia Tomasz Augustyniak, który więcej na temat uzależnienia się Moskwy od Pekinu napisał w tym artykule.

Źródło: XYZ, PAP

Rosja staje się zakładnikiem Chin
Xi Jinping (z lewej) i Władimir Putin na obchodach 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Moskwie. Fot. PAP/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL
