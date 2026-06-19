Cloud Technologies celuje w górną granicę prognozy

Cloud Technologies po rekordowym pierwszym kwartale 2026 r. zakłada osiągnięcie górnej granicy prognozy sprzedaży danych na poziomie 16–18 mln dolarów. Spółka jednocześnie prowadzi rozmowy o przejęciach w USA i planuje kolejne działania M&A w drugiej połowie roku.

Prezes Piotr Prajsnar w rozmowie z PAP Biznes podkreślił, że wyniki pierwszego kwartału były rekordowe w historii spółki. Wskazał także, że dynamika sprzedaży danych sięgnęła blisko 30 proc. rok do roku w walucie bazowej.

Spółka utrzymuje wcześniejsze widełki prognozy, ale obecnie – jak przekazał zarząd – realne jest ich wykonanie przy górnej granicy przedziału 16–18 mln dolarów. Wynika to z dobrego początku roku i poprawy dynamik w drugim kwartale.

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Istotnym czynnikiem wzrostu okazał się nowy produkt Data Curation, który rozwija się szybciej niż zakładano. Spółka wskazuje, że jego znaczenie w strukturze przychodów będzie systematycznie rosnąć.

Cloud Technologies podkreśla również poprawę rentowności. Efekt dźwigni operacyjnej przełożył się na satysfakcjonującą marżowość EBITDA, wyższą od wcześniejszych oczekiwań analityków DM BOŚ.

Według zarządu kwiecień przyniósł dalsze przyspieszenie sprzedaży, a dynamika mogła sięgnąć nawet około 50 proc. rok do roku, m.in. dzięki rozwojowi Data Curation.

Silny rozwój sprzedaży i nowe produkty

Nowy produkt pozwala spółce docierać do zupełnie nowych klientów, głównie agencji reklamowych na globalnych rynkach. Przychody z tego segmentu w dużej mierze pochodzą od nowych partnerów biznesowych.

Spółka wskazuje, że kolejne miesiące roku – maj i czerwiec – sezonowo sprzyjają rynkowi reklamy internetowej. To dodatkowo wspiera oczekiwane przyspieszenie wyników w drugim kwartale.

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Kluczowym rynkiem pozostają Stany Zjednoczone, które odpowiadają za około 80 proc. przychodów. Jednocześnie są one najbardziej konkurencyjnym rynkiem w branży AdTech.

Globalnie rynek dostawców danych jest relatywnie niewielki i silnie wyspecjalizowany. W USA działa jedynie kilkunastu–kilkudziesięciu istotnych graczy, często o niszowym charakterze.

Przewagą Cloud Technologies ma być własna technologia i infrastruktura chmurowa. Spółka nie korzysta z rozwiązań zewnętrznych dostawców takich jak AWS czy Google Cloud, co obniża koszty operacyjne.

Firma rozwija także działalność w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Szczególnie istotny pozostaje rynek brytyjski, a także szybko rosnące rynki APAC.

Akwizycje i strategia rozwoju

Cloud Technologies prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami w USA i rozważa kolejną transakcję M&A w drugiej połowie 2026 r. Spółka koncentruje się na niewielkich przejęciach o wartości kilku milionów dolarów.

Wcześniej grupa zrealizowała trzy akwizycje – w Hiszpanii, Norwegii i Kanadzie. Zarząd deklaruje, że celem pozostaje przynajmniej jedna transakcja rocznie.

Spółka podkreśla, że wykorzystuje sztuczną inteligencję do zwiększania efektywności przy niewielkim wzroście zatrudnienia. Zespół liczy obecnie około 60–70 osób.

W pierwszym kwartale 2026 r. Cloud Technologies osiągnęła 5,5 mln zł EBITDA (+29,5 proc. rdr) oraz 12,6 mln zł przychodów (+17,2 proc. rdr). Spółka kontynuuje też politykę dywidendową – na wypłatę za 2025 r. przeznaczono 4,8 mln zł (1,10 zł na akcję), a dodatkowo rozwijany jest program motywacyjny na lata 2026–2028.

Źródło: PAP Biznes