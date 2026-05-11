Co druga polska firma rozczarowana wdrożeniem AI. Mimo to przedsiębiorcy chcą zwiększać wydatki

Blisko połowa polskich firm była rozczarowana efektami wdrażania sztucznej inteligencji – wynika z badania EY. Jednocześnie przedsiębiorstwa nie zamierzają rezygnować z inwestycji i planują dalsze zwiększanie budżetów na rozwiązania oparte na AI.

Z badania „Jak polskie firmy wdrażają AI”, przygotowanego na zlecenie EY przez CubeResearch, wynika, że 77 proc. polskich przedsiębiorstw zadeklarowało w ostatnim kwartale 2025 roku chęć zwiększenia wydatków na sztuczną inteligencję w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Co trzecia firma spośród tej grupy planuje znaczące podniesienie budżetów przeznaczonych na AI.

Firmy dostrzegają konkretne korzyści z wdrażania nowych technologii. 53 proc. badanych wskazało na obniżenie kosztów działalności dzięki AI, a 52 proc. zadeklarowało poprawę jakości usług. Z kolei 49 proc. przedsiębiorstw odnotowało wzrost przychodów po wdrożeniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Jednocześnie niemal połowa firm oceniła efekty wdrożeń negatywnie. 49 proc. przedsiębiorstw przyznało, że w różnym stopniu rozczarowało się rezultatami implementacji AI, a 17 proc. stwierdziło, że mając wiedzę o rzeczywistych efektach, nie zdecydowałoby się ponownie na takie wdrożenie. Tylko 40 proc. firm uznało, że osiągnęło zakładane cele związane z AI, natomiast w 11 proc. przypadków efekty okazały się lepsze od oczekiwań.

Eksperci EY zwracają uwagę, że problemem pozostaje rozdźwięk między skalą inwestycji a realnym wpływem technologii na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Iwona Kozera z EY Consulting podkreśliła, że wiele firm ma zbyt wysokie oczekiwania wobec samej technologii, podczas gdy kluczowe znaczenie ma sposób jej wykorzystania w codziennej działalności. Jak zaznaczyła, wdrożenie AI powinno zaczynać się od odpowiedzi na pytanie, jaki konkretny problem biznesowy ma rozwiązać sztuczna inteligencja. W przeciwnym razie może stać się jedynie „kosztownym gadżetem”.

Badanie pokazuje również, że większość polskich przedsiębiorstw nadal znajduje się na wczesnym etapie transformacji technologicznej. 67 proc. firm było pod koniec 2025 roku na trzecim lub niższym poziomie w pięciostopniowej skali dojrzałości AI. Oznacza to, że część przedsiębiorstw prowadzi dopiero pierwsze eksperymenty z technologią, a część wykorzystuje ją jedynie w wybranych obszarach działalności. Tylko 10 proc. firm zadeklarowało, że AI realnie zmienia ich model biznesowy i pozwala tworzyć nowe produkty lub usługi.

Widoczne są także różnice między branżami. W sektorze finansowym 72 proc. firm znajdowało się na drugim i trzecim poziomie dojrzałości AI. W energetyce 21 proc. przedsiębiorstw wykorzystywało AI w bardziej zaawansowany sposób, a 42 proc. realizowało pierwsze wdrożenia. W handlu 23 proc. firm deklarowało użycie AI w kluczowych procesach biznesowych, choć – jak zaznaczają autorzy raportu – większość wdrożeń miała charakter punktowy.

Jedną z głównych barier rozwoju pozostają dane i bezpieczeństwo. Niespełna 40 proc. firm posiadało bazę danych pozwalającą budować własne rozwiązania AI wykraczające poza standardowe narzędzia. Dodatkowo 39 proc. przedsiębiorstw wskazało kwestie bezpieczeństwa jako największą przeszkodę we wdrażaniu sztucznej inteligencji. Największe obawy deklarowały firmy energetyczne – 46 proc. wskazań. Badanie przeprowadzono wśród 499 polskich firm, z czego 56 proc. stanowiły przedsiębiorstwa średniej wielkości, a 44 proc. duże firmy.

Źródło: PAP