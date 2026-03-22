Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.03.2026
NEWSROOM XYZ
22.03.2026 16:45

Badanie: prawie połowa Polaków na Wielkanoc planuje wydać maksymalnie 400 zł

Maksymalnie 400 zł na Wielkanoc planuje wydać 43 proc. uczestników badania IBRiS na zlecenie Santander Consumer Banku. Jednocześnie ten sam odsetek planuje na tegoroczne święta taką samą kwotę jak rok wcześniej, 23 proc. – więcej, a mniej – 13 proc. badanych.

Z badania Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki” wynika, że 43 proc. Polaków planuje przeznaczyć na Święta Wielkanocne tyle samo co w 2025 r. Wyższe koszty przewiduje co czwarty ankietowany (23 proc.), a niższe – 13 proc.

„Bardziej oszczędne zakupy deklarują kobiety – 18 proc. vs 9 proc. mężczyzn. Aż 76 proc. pięćdziesięciolatków oraz 73 proc. osób w wieku 30-39 lat przewiduje ten sam lub zwiększony budżet. Jednocześnie co dziesiąty Polak nie spodziewa się żadnych wydatków związanych z Wielkanocą” – dodali autorzy badania.

Ponadto 43 proc. uczestników badania deklaruje, że przeznaczy na święta do 400 zł, z czego 10 proc. poniżej 200 zł.

„Te przedziały dominują przede wszystkim wśród osób w wieku 18-29 lat, gdzie aż 59 proc. ankietowanych nie przekroczy 400 zł. Dla porównania tak samo wskazał jedynie co piąty pięćdziesięciolatek” – zauważyli autorzy.

Kwotę od 401 do 750 zł planuje wydać 28 proc. ankietowanych i częściej byli to mężczyźni niż kobiety (34 proc. wobec 23 proc.), a także osoby w wieku 59 lat (43 proc.). Przedział od 751 do 1000 zł zadeklarowało 14 proc., a od 1001 do 1500 zł – 5 proc. Powyżej 1,5 tys. zł wydatków deklaruje 6 proc. badanych.

Maciej Dąbrowski z Santander Consumer Banku zwrócił uwagę, że liczba osób, które planują przeznaczyć na Wielkanoc podobną kwotę jak rok wcześniej, pozostaje na zbliżonym poziomie niezależnie od tego, czy w gospodarstwie domowym mieszkają dzieci.

„Jednak wyższe kwoty zdecydowanie częściej deklarują respondenci, którzy wychowują niepełnoletnich (31 vs 18 proc.). Największy kontrast widać w grupie, która nie planuje żadnych wydatków: 15 proc. takich deklaracji pochodzi od osób bez dzieci, a tylko 2 proc. od tych, którzy z nimi mieszkają” – zauważył Dąbrowski.

Poinformował też, że z badania wynika, iż w wielu polskich domach to gospodarz ponosi pełne koszty świątecznych przygotowań.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego – 5 marca 2026 r. na grupie 1000 dorosłych Polaków.

Czytaj także: Koniunktura konsumencka w marcu 2026 r. Nastąpiło pogorszenie nastrojów

Źródło: PAP

Na zdjęciu jarmark świąteczny w Szczecinie, 11 kwietnia 2024 r. Fot. PAP/Marcin Bielecki.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Transfer technologii na uczelniach jest niedofinansowany. Czy venture building udrożni system?
Program realizowany we współpracy z PACTT i Commercialization Reactor ma zwiększyć liczbę akademickich spółek technologicznych w Polsce.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty roczne w marcu 2026. Zarobisz nawet 4 proc. (ranking XYZ)
Jak mocno banki walczą o oszczędności Polaków? W marcu 2026 najlepsze lokaty roczne oferują oprocentowanie sięgające nawet 4 proc. Sprawdziliśmy, w którym banku można zarobić najwięcej, jakie warunki trzeba spełnić i ile można stracić przy wcześniejszym zerwaniu lokaty.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Już nie tylko Coca-Cola i Pepsi. Gigant spożywczy reaktywuje legendarną markę
Coca-Cola i Pepsi od lat rywalizują o dominację na rynku napojów gazowanych, ale korzysta na tym trzeci gracz. Keurig Dr Pepper awansował na drugie miejsce sprzedaży swojego flagowego napoju i idzie dalej – reaktywuje popularną na południu USA markę coli. Podczas gdy rywale stawiają na wersje bezcukrowe, firma wybiera prostszą strategię: klasyczną, pełnocukrową colę.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Duża firma pożyczkowa może zmienić właściciela. Nowe regulacje zdecydują o przyszłości branży
Najpierw wykup menedżerski, teraz sprzedaż. Właścicielka Soonly Ewa Wernerowicz przymierza się do zbycia spółki, którą niedawno kupiła – wynika z informacji XYZ. O tym, czy transakcja dojdzie do skutku i jaka może być jej wartość, w dużym stopniu zdecydują zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim. W sukurs branży pożyczkowej, która krytykuje projekt, przyszła Komisja Nadzoru Finansowego.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Broń atomowa w Polsce – konieczność czy fanaberia? Problemów jest więcej, niż myślimy
W obliczu narastającego zagrożenia Europa zbroi się na potęgę. Wracają także dyskusje, poświęcone reliktowi Zimnej wojny: odstraszaniu nuklearnemu. Także w kontekście posiadania broni jądrowej przez Polskę.
19.03.2026