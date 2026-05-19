19.05.2026

CPK jeszcze w tym roku chce ogłosić przetarg na lotniskowe pociągi AeroExpress

CPK jeszcze w tym roku chce ogłosić przetarg na AeroExpress. Pociągi AEX mają obsługiwać trasę Warszawa – Port Polska – Łódź. Będzie to tabor konwencjonalny, przystosowany do prędkości maksymalnej 200 km/h.

– Pociągi AeroExpress będą najwygodniejszym i podstawowym środkiem transportu między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią. Dzięki infrastrukturze Kolei Dużych Prędkości i krótkiej trasie zapewnią wysoką niezawodność i odciążą najszybsze pociągi KDP – poinformował pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury Maciej Lasek.

Składy na lotnisko będą jeździć do 15 minut

Składy mają kursować co 15 minut na odcinku Warszawa Wschodnia – Port Polska i co 30 minut między Warszawą a Łodzią. Pociągi będą się zatrzymywać na stacjach: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Lotnisko, Brzeziny, Łódź Widzew i Łódź Niciarniana oraz na wszystkich przystankach tunelu średnicowego w Łodzi.

Czas podróży z Warszawy Centralnej na lotnisko ma wynieść 22 minuty, do Brzezin 50 minut, a do Łodzi Fabrycznej godzinę i osiem minut.

„Najnowsze prognozy wskazują, że w 2035 roku między Warszawą a Łodzią we wszystkich pociągach – AEX, KDP i pośpiesznych – będzie podróżować ponad 6 mln pasażerów rocznie” – ocenia spółka. Składy mają przewozić od 400 do 600 osób.

Pociągi AEX nie będą jeździć tak szybko jak KDP

Pociągi mają być przystosowane do prędkości do 200 km/h, w przeciwieństwie do składów KDP, które mają osiągać 350 km/h. – Wybór taboru konwencjonalnego do 200 km/h do obsługi połączeń między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią ma ograniczyć koszty zakupu i eksploatacji przy zachowaniu wysokiej efektywności przewozowej – tłumaczy członek zarządu CPK ds. kolei Piotr Rachwalski. – Pociągi do 350 km/h będą jeździły na dłuższych trasach, np. z Warszawy przez Łódź Fabryczną do Wrocławia i Poznania – dodaje.

Połączenia AEX mają funkcjonować nie jako komercyjne, a jako dotowana usługa publiczna. CPK prowadzi rozmowy dotyczące współfinansowania i organizowania przewozów.

Port Polska zakłada budowę centralnego lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. Ma ona zacząć się jeszcze w tym roku. W 2031 lotnisko ma dostać wszelkie wymagane certyfikaty, a oficjalnie ruszy w 2032 roku. Razem z nim do użytku zostanie oddana sieć Kolei Dużych Prędkości.

Na zdjęciu: Wizualizacja odcinka KDP
CPK jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na pociągi AeroExpress. Fot. Materiały prasowe
