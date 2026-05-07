Creotech Instruments ogłasza nową strategię. Chce dostarczać satelity do europejskiej konstelacji

Spółka Creotech Instruments ogłosiła strategię rozwoju obejmującą okres do 2029 r. Firma chce stać się jednym z czterech największych integratorów misji kosmicznych w Europie – podaje Creotech.

Creotech Instruments to spółka z branży kosmicznej notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Nowa strategia firmy zakłada, że przedsiębiorstwo rozszerzy swoją ofertę z mikrosatelitów o minisatelity, co umożliwi dostarczanie satelitów do europejskiej konstelacji satelitarnej. Creotech chce także zwiększyć swoje zdolności produkcyjne co najmniej czterokrotnie.

„Spółka postrzega lata 2026–2029 jako kluczowy okres przyspieszenia rozwoju rynku kosmicznego w Europie i wykorzystania historycznie wysokich nakładów inwestycyjnych w ramach ESA i Unii Europejskiej, co ma umożliwić osiągnięcie dynamicznego wzrostu oraz trwałe umocnienie pozycji rynkowej" – wskazano w komunikacie spółki.

Creotech planuje sfinansować realizację strategii emisją o wartości 100 mln euro

Realizację strategii ma umożliwić emisja o wartości około 100 mln euro. Jak podano w komunikacie spółki, zarząd podjął decyzję o rozszerzeniu akcjonariatu przez ofertę publiczną do 650 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru. Oferta będzie skierowana do wybranych inwestorów spoza USA.

Pieniądze pozyskane z emisji mają wesprzeć rozbudowę mocy produkcyjnych, rozwój nowych platform satelitarnych, inwestycje technologiczne oraz umożliwić potencjalne akwizycje i partnerstwa strategiczne.

Spółkę w procesie wspiera cc group jako doradca finansowy oraz do spraw relacji z rynkiem. Rolę globalnych współkoordynatorów pełnią mediolański oddział UniCredit we współpracy z Kepler Cheuvreux oraz domem maklerskim Trigon i Trigon Investment Banking. Rolę współprowadzącego księgę popytu pełni biuro maklerskie PKO BP.

– Historycznie bazę akcjonariuszy poszerzaliśmy w kluczowych dla naszego rozwoju momentach, a pozyskany kapitał był wykorzystywany do zrealizowania możliwości pojawiających się na rynku. Obecnie widzimy podobną perspektywę. Realizacja ogłoszonej przez nas strategii zakładającej ponad czterokrotny wzrost możliwości produkcyjnych wymaga przyspieszenia inwestycji – zarówno w infrastrukturę, jak i rozwój technologii. Planowana emisja akcji ma na celu zapewnienie nam elastycznego finansowania, które pozwoli wykorzystać sprzyjające otoczenie rynkowe i skalować biznes w tempie odpowiadającym rosnącemu popytowi na rozwiązania kosmiczne w Europie. Liczymy przy tym na zaangażowanie ze strony inwestorów zagranicznych, którzy mogą odegrać istotną rolę w dalszym rozwoju naszej obecności na rynkach międzynarodowych – mówi o planach emisji prezes spółki Grzegorz Brona.

– W tej chwili musimy biec do przodu, aby nadążyć za oczekiwaniami szybko zwiększającego się rynku. Rozwój czysto organiczny byłby dla nas stratą czasu – dodaje prezes Creotech Instruments.

Oferta w planowanej emisji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów wybranych przez zarząd spółki. Będą to wyłącznie inwestorzy kwalifikowani lub inwestorzy obejmujący akcje o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro.

Akcjonariuszom spełniającym kryteria określone w uchwale emisyjnej będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji. Rozwiązanie to ma na celu ochronę przed rozwodnieniem w głosach akcjonariuszy, którzy dokonali istotnych inwestycji w akcje spółki.

Creotech chce rozszerzyć portfolio i podwoić portfel zamówień

Ogłoszona przez spółkę strategia zakłada wykorzystanie posiadanej przez nią platformy HyperSat, która obecnie jest wykorzystywana w segmencie mikrosatelitów (ważących do 100 kg), do rozbudowy portfolio o platformy z segmentu minisatelitów i małych satelitów (ważących do 500 kg).

Decyzja ma dać spółce możliwość dostarczania satelitów do konstelacyjnej europejskiej infrastruktury kosmicznej – podał Creotech w komunikacie. Firma chce także zwiększyć moce produkcyjne z obecnych 10 satelitów rocznie do co najmniej 40 szt. rocznie.

„Creotech opiera swój model biznesowy na dźwigni operacyjnej. Stabilna baza kosztów stałych w połączeniu ze znaczącym zwiększeniem skali działalności tworzy warunki do dynamicznego wzrostu przychodów i rentowności. Jednocześnie spółka zamierza zwiększyć swoją obecność na rynkach zagranicznych oraz aktywnie uczestniczyć w największych europejskich projektach infrastrukturalnych realizowanych przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej" – podano w komunikacie.

W 2025 r. spółka osiągnęła ok. 146 mln zł przychodów w segmencie kosmicznym przy marży segmentowej na poziomie 38 proc. Portfel zamówień Creotechu wynosi 587 mln zł i w głównej mierze obejmuje kontrakty realizowane przez spółkę jako głównego wykonawcę. W ciągu 2–3 lat firma chce podwoić portfel zamówień.

– Dysponujemy dziś nie tylko kompetencjami i sprawdzoną technologią, ale także solidnymi fundamentami biznesowymi – rosnącymi przychodami, wysoką rentownością segmentową oraz portfelem zamówień zapewniającym widoczność na kolejne lata. To daje nam realną zdolność do realizacji coraz większych i bardziej złożonych projektów kosmicznych w Europie. Już teraz widzimy lejek sprzedażowy o wartości 6,6 mld zł do 2029 r. – co istotne, nawet przy założeniu, że tylko część tego potencjału zostanie ostatecznie zakontraktowana, jego skala jasno wskazuje na możliwość znaczącego zwiększenia działalności i dołączenia do grona liderów europejskiego rynku satelitarnego – komentuje prezes spółki Grzegorz Brona.