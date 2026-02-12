Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
12.02.2026 18:44

To pierwszy taki projekt w Polsce. Creotech ma umowę z ESA na test rozwiązań namierzających zakłócenia nawigacji satelitarnej

akiego projektu kosmicznego jeszcze w Polsce nie było. Creotech podpisał umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na studium wykonalności misji, która ma namierzać, skąd pochodzą zakłócania satelitarnych systemów nawigacyjnych.

– SAFIR-PNT to bardzo ważny projekt dla Creotech Instruments. Zakłócenia i spoofing sygnału GNSS przestały być incydentem, stały się realnym zagrożeniem dla transportu, infrastruktury krytycznej oraz funkcjonowania państw. Dzięki współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną będziemy mogli zaprojektować i przetestować rozwiązania, które z poziomu przestrzeni kosmicznej pozwolą szybko, precyzyjnie i niezawodnie wykrywać źródła zakłóceń. Misja ta będzie stanowić polski wkład we wzmacnianie europejskiej autonomii i odporności w obszarze systemów PNT, czyli technologii, od której zależy dziś ogromna część gospodarki i obronności – tłumaczy dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments S.A.

Dla Creotech Instruments to także istotny etap rozwoju platformy HyperSat i potwierdzenie jej rosnącego znaczenia w europejskim sektorze kosmicznym. To również szansa na stworzenie unikalnych kompetencji i produktów, które zwiększą skalę działalności Creotech Instruments i otworzą drogę do nowych rynków – dodaje dr Brona.

HyperSat SAFIR-PNT to misja rozpoznania elektromagnetycznego. Jej celem jest stworzenie trzech mikrosatelitów, które precyzyjnie namierzą zakłócenia sygnału nawigacji satelitarnej. To szczególnie ważne przy coraz większych problemach z łącznością systemów GPS, choćby na Bałtyku. Odpowiedzialna za te zakłócenia jest, jak tłumaczą eksperci NATO, Rosja.

Zakłócenia te powodują problemy od 2022 roku w transporcie morskim, lotniczym czy nawet przy korzystaniu z nawigacji samochodowej. Zdarzały się przypadki zmiany tras statków czy samolotów ze względów bezpieczeństwa, bo brakowało wiarygodnych danych nawigacyjnych. Systemy naziemne, którymi dysponują państwa NATO, mają jednak zbyt krótki zasięg i zbyt małą rozdzielczość. To zaś uniemożliwia precyzyjne namierzenie źródła sygnału.

I tu na scenę wchodzi polska firma. W ramach projektu Creotech Instruments S.A. oraz OHB System AG przeprowadzą studium wykonalności dla faz 0/A. Obejmą one wstępne wymagania techniczne, analizę koncepcji misji oraz „ocenę modyfikacji platformy HyperSat dla potrzeb demonstratora składającego się z trzech mikrosatelitów”.

Jak tłumaczy polska firma, to element europejskich działań strategicznych na rzecz zwiększania autonomii kosmicznej oraz odporności na zakłócenia. Platforma SAFIR-PNT to krok w kierunku stworzenia europejskiego systemu ostrzegania i przeciwdziałania zakłóceniom. Zwiększy bezpieczeństwo państw i obywateli oraz efektywność gospodarki.

Creotech Instruments to największy polski producent satelitów i podzespołów satelitarnych. Spółka ma własne zakłady produkcyjne na terenie Polski. Jest też jednym z największych polskich kontrahentów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Regularnie dostarcza też swoje rozwiązania najbardziej zaawansowanym instytucjom badawczym świata, jak choćby CERN w Genewie.

Czy polskie firmy są gotowe na nowy wyścig kosmiczny? (WYWIAD)
Satelita Creotech
Creotech podpisał umowę z ESA na studium wykonalności platformy, wykrywającej geolokalizację zakłócania nawigacji satelitarnej. Fot. Creotech
