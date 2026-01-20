CSG zadebiutuje na Euronext w tym tygodniu. Koncern idzie na giełdę z ofertą wartą do 3,8 mld euro

Koncern zbrojeniowy Czechoslovak Group (CSG) ogłosił rozpoczęcie oferty publicznej akcji o wartości do 3,8 mld euro. Debiut na giełdzie Euronext w Amsterdamie zaplanowano na najbliższy piątek, 23 stycznia. Do 22 stycznia potrwa oferta w formie private placement dla inwestorów instytucjonalnych.

Czechoslovak Group to jedna z najszybciej rozwijających się spółek z sektora zbrojeniowego w Europie. CSG posiada obecnie 39 zakładów produkcyjnych, w większości na terenie UE i USA, a także w Indiach. Zatrudnia około 14 tys. osób i eksportuje do około 70 krajów. Spółka podawała wcześniej, że w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. odnotowała 4,5 mld euro przychodów. O planach debiutu giełdowego CSG szczegółowo pisaliśmy tutaj.

Wartość IPO koncernu CSG może sięgnąć 3,8 mld euro

Jak podano we wtorek w prospekcie, spółka oferuje 30 mln akcji nowej emisji (stanowiących 3 proc. kapitału po jego podwyższeniu), a akcjonariusz sprzedający oferuje blisko 102,2mln akcji istniejących oraz do 19,8 mln akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału (stanowiących odpowiednio 15,2 proc. kapitału) – podaje CSG w prospekcie. Akcjonariusz sprzedającym jest spółka kontrolowana przez założyciela i prezesa CSG Michala Strnada.

Cena akcji oferowanych wynosi 25 euro za akcję. Oferta może sięgnąć całkowitej maksymalnej wartości 3,8 mld euro – w tym 750 mln euro ze sprzedaży akcji nowej emisji, ponad 2,5 mld euro ze sprzedaży akcji sprzedawanych oraz 496 mln euro ze sprzedaży akcji istniejących w ramach opcji dodatkowego przydziału.

CSG podało w prospekcie, że opcja dodatkowego przydziału może zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od pierwszego dnia obrotu giełdowego akcjami spółki.

Jak wskazywaliśmy w tym artykule, debiut CSG na holenderskim Euronext może się okazać największym debiutem w Amsterdamie od 2021 r., kiedy zadebiutował tam InPost, zdobywając wcześniej w ramach IPO 3,2 mld euro. Wejście na holenderską giełdę może także uczynić właściciela CSG Michala Strnada najbogatszym Czechem. W ostatnim zestawieniu magazynu "Forbes" znalazł się on na 4. miejscu listy.

CSG wyznaczyło na globalnych koordynatorów BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan SE oraz UniCredit. Na współprowadzących księgę popytu wyznaczono największy czeski bank Česká spořitelna, Commerzbank, Deutsche Bank oraz Morgan Stanley Europe SE.

Źródło: PAP/XYZ