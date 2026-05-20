Cyfrowy Polsat odnotował w I kwartale wzrost przychodów i zysku

Cyfrowy Polsat miał I kw. 2026 r. 847 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 3,635 mld zł przychodów – podała spółka w raporcie finansowym. Na początku ubiegłego roku firma odnotowała 809,3 mln zł zysku EBITDA i obrót na poziomie 3,530 mld zł.

W przypadku zysku firma pochwaliła się wypracowaniem 127,9 mln zł w pierwszych trzech miesiącach roku. Dla porównania w I kw. 2025 r. było to 82,6 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 425,6 mln zł wobec 410,3 mln zł wyniku EBIT w rok wcześniej.

"To był bardzo dobry kwartał pod względem finansowym. Przychody Grupy wzrosły o 3 proc. do ponad 3,6 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA o 4,7 proc. do 847 mln zł. Istotny wkład w ten wzrost miał segment zielonej energii. Jednocześnie dobre wyniki odnotował nasz kluczowy segment usług B2C i B2B, który zwiększył zysk EBITDA o 2,3 proc. Było to możliwe dzięki silnym przychodom detalicznym, wspieranym sukcesem strategii multiplay, oraz konsekwentnej dyscyplinie kosztowej" – poinformowała cytowana w komunikacie prasowym członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

