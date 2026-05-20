Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.05.2026
NEWSROOM XYZ
20.05.2026 18:57

Cyfrowy Polsat odnotował w I kwartale wzrost przychodów i zysku

Cyfrowy Polsat miał I kw. 2026 r. 847 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 3,635 mld zł przychodów – podała spółka w raporcie finansowym. Na początku ubiegłego roku firma odnotowała 809,3 mln zł zysku EBITDA i obrót na poziomie 3,530 mld zł.

W przypadku zysku firma pochwaliła się wypracowaniem 127,9 mln zł w pierwszych trzech miesiącach roku. Dla porównania w I kw. 2025 r. było to 82,6 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 425,6 mln zł wobec 410,3 mln zł wyniku EBIT w rok wcześniej.

Przeczytaj również: To tylko pozorne odbicie na giełdzie? Ekspert: za chwilę wszystko może runąć

"To był bardzo dobry kwartał pod względem finansowym. Przychody Grupy wzrosły o 3 proc. do ponad 3,6 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA o 4,7 proc. do 847 mln zł. Istotny wkład w ten wzrost miał segment zielonej energii. Jednocześnie dobre wyniki odnotował nasz kluczowy segment usług B2C i B2B, który zwiększył zysk EBITDA o 2,3 proc. Było to możliwe dzięki silnym przychodom detalicznym, wspieranym sukcesem strategii multiplay, oraz konsekwentnej dyscyplinie kosztowej" – poinformowała cytowana w komunikacie prasowym członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu logo Polsatu
Cyfrowy Polsat miał 3,635 mld zł przychodów w I kw. 2026 r. Fot. FOTON/PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat Technologia
Samsung przed historycznym strajkiem. Ceny elektroniki mogą wzrosnąć
Związkowcy w Samsung Electronics grożą największym strajkiem w historii firmy. Spór o udział pracowników w zyskach może uderzyć nie tylko w koreański koncern, ale też w globalny rynek czipów,…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Polska potrzebna Węgrom. Na co liczy Péter Magyar?
Nie bez powodu Polska jest pierwszym krajem, który Péter Magyar odwiedza jako premier Węgier. Nowy szef węgierskiego rządu liczy nie tylko na wymianę doświadczeń.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Najszybszy wzrost na rynku i podwojony zysk. Vienna Life zbliża się do podium
Ubezpieczenia inwestycyjne tracą na znaczeniu, a Polacy szukają realnego zabezpieczenia na wypadek choroby czy wypadku. Vienna Life pod okiem Tomasza Borowskiego wykorzystuje ten trend i szykuje…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Świetny dzień Modivo, WIG20 poszedł w górę po piątkowych stratach. Notowania GPW z 18 maja 2026 r.
WIG20 po piątkowych spadkach dziś wyszedł na plus. Razem z nim w górę poszły także WIG i mWIG40. Jedynie sWIG80 zanotował minimalny spadek.
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
KO ma problem przed wyborami. Obietnice mogą wrócić ze zdwojoną siłą
Brak wielkich reform, niezrealizowane obietnice i prezydenckie weto mogą stać się dla rządu coraz większym obciążeniem. Przed wyborami w 2027 r. Koalicja Obywatelska będzie musiała odpowiedzieć nie…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekspansja chińskich towarów spowolniła. Najważniejsze zjawiska w polskim handlu zagranicznym
Dane GUS za I kw. 2026 r. pokazują, jak chiński import, konflikt na Bliskim Wschodzie i cła Trumpa kształtują polski handel zagraniczny. Sprawdź najważniejsze liczby i trendy.
18.05.2026