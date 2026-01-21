Czarzasty: na przełomie lutego i marca przedstawimy kandydatów do TK

W lutym lub na początku marca poznamy kandydatów ugrupowań koalicji rządowej na sędziów Trybunału Konstytucyjnego – powiedział marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał, taka decyzja wymaga konsultacji i zgody tych osób, które muszą być gotowe na „różne potencjalne perturbacje”.

Deklaracja szefa Nowej Lewicy wynika z faktu, że w piątek Sejm zajmie się głosowaniem nad dwiema kandydaturami zgłoszonymi do TK przez klub PiS. Do tej pory koalicja nie zgłosiła swoich kandydatów do uzupełnienia wakatów w trybunale. Pod koniec 2025 r. zapadła bowiem decyzja, że partie rządzące wstrzymają się ze swoimi propozycjami do czasu zakończenia procedury głosowania nad kandydatami PiS.

– Jesteśmy gotowi do wszczęcia procedury zgłaszania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego i należy się spodziewać, po tych decyzjach, które nastąpią w piątek, że będziemy powoli w kierunku wdrożenia tej procedury zmierzali – powiedział Czarzasty na konferencji przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu.

Marszałek stronił od podania dokładnej daty, kiedy opinia publiczna pozna nazwiska potencjalnych przyszłych sędziów TK. "Znam się na tej robocie i najgorzej podać dokładną datę, bo zwykle z tej daty człowiek potem się tłumaczy" – wskazał. Jako orientacyjny okres wskazał luty lub początek marca.

Podkreślił, że to wymaga „konsultacji z ludźmi i ich zgody na różne potencjalne perturbacje”. – W związku z tym musimy odbyć rozmowy z tymi osobami, ale wiemy już mniej więcej jak to powinno wyglądać, procedura będzie wszczęta – zapewnił marszałek Sejmu.

Czarzasty został też zapytany co się zdarzyło w ostatnim czasie, że koalicja rządowa zdecydowała się na obsadzenie wakatów w TK. – Podjęliśmy decyzję o obsadzeniu, tyle. A przez dwa lata nie podejmowaliśmy – stwierdził.

W 2025 r. PiS zgłaszało trzykrotnie swoich kandydatów do TK. Za każdym razem byli to poseł tej partii Marek Ast oraz profesor prawa Artur Kotowski. Każde z tych głosowań odrzuciło propozycje największej partii opozycyjnej. W tym tygodniu Sejm również rozpatrzy kandydatury obu panów.

Od drugiej połowy grudnia w TK na 15 stanowisk sędziowskich pozostaje sześć wakatów. Liczba ta zwiększy się do ośmiu w drugiej połowie 2026 r., ponieważ kończą się kadencje Andrzeja Zielonackiego - 28 czerwca i Justyna Piskorskiego - 18 września.

