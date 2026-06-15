Czeski fundusz przejmuje część udziałów w poznańskim centrum handlowym

Czeski fundusz inwestycyjny Trigea kupił od Apsys udziały w spółce, która jest właścicielem Posnanii. Apsys pozostanie jednak współwłaścicielem tego obiektu handlowo-rozrywkowego.

Apsys zapowiada, że będzie razem z funduszem Trigea pełnił funkcję asset managera. Jednocześnie też pozostanie firmą odpowiedzialną za property management, leasing oraz działania marketingowe. Model zarządzania i strategia rozwoju Posnanii zostaną też bez zmian.

– Ta transakcja jest najlepszym potwierdzeniem pracy wykonanej przez zespoły Apsys od momentu otwarcia Posnanii w 2016 r. W ciągu niespełna 10 lat Posnania stała się najbardziej udanym i atrakcyjnym projektem handlowo-rozrywkowym w Polsce – mówi Maurice Bansay, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Apsys.

– Dołączenie Trigea, długoterminowego inwestora instytucjonalnego, do grona udziałowców Posnanii stanowi wyraz zaufania zarówno do jakości i długoterminowego potencjału wzrostu Posnanii, jak i do kompetencji Apsys w zakresie tworzenia, rozwijania i zarządzania wyjątkowymi miejscami. Apsys pozostanie w pełni zaangażowany w dalszy rozwój Posnanii wspólnie z Trigea. Transakcja daje również elastyczność finansową potrzebną do dalszej realizacji naszej ambitnej strategii rozwoju – tłumaczy Bansay.

Posnania ma bardzo dobre wyniki odwiedzalności

– Trigea z satysfakcją obejmuje udziały w Posnanii, projekcie o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, cenionym za swoją jakość i dynamiczny rozwój. Inwestycja ta jest zgodna z naszą strategią inwestowania w wysokiej jakości aktywa zlokalizowane w atrakcyjnych lokalizacjach, o ugruntowanej pozycji rynkowej, wysokim poziomie wynajęcia i stabilnych fundamentach biznesowych – mówi Tomáš Trčka, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Trigea. – Cieszymy się ze współpracy z Apsys, którego uznane kompetencje w zakresie zarządzania i rozwoju tego typu projektów stanowią istotny atut dla dalszego wzmacniania pozycji Posnanii – dodaje.

W 2019 r. Apsys refinansował centrum handlowe kredytem senioralnym o wartości 300 mln euro. Od tego czasu centrum handlowe staje się coraz mocniejsze. Tylko w 2025 r. odwiedziło je 14 mln klientów (wzrost o 5,1 proc. r/r i 5,9 proc. powyżej średniej). Obroty najemców wzrosły zaś o 6,5 proc., czyli o 4,4 proc. powyżej rynku.

Apsys zarządza 28 obiektami w Polsce i we Francji. Wartość tych aktywów to około 5 mld euro (2,8 mld euro to aktywa własne).

Trigea to z kolei fundusz należący do Grupy Partners. Koncentruje się on na nieruchomościach komercyjnych w Polsce i w Czechach. Na liście zarządzanych placówek jest m.in. centrum handlowe Arkády Pankrác w Pradze, budynki biurowe My Place II i Wola Center w Warszawie oraz obiekty logistyczne i parki handlowe.