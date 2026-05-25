Uber rozważa przejęcie Delivery Hero. Akcje niemieckiej spółki skoczyły w górę

Uber rozważa przejęcie niemieckiej firmy Delivery Hero – podał „Financial Times". Po doniesieniach brytyjskiego dziennika akcje niemieckiej spółki wzrosły w ciągu dnia do najwyższego poziomu od listopada 2024 r.

Delivery Hero to firma zajmująca się dostawami ze sklepów czy restauracji. Należy do niej m. in. działające w Polsce Glovo.

Uber najpierw miał zaoferować 33 euro za akcję niemieckiej spółki. Ta oferta została odrzucona, ale Uber ma rozważać jej podwyższenie – podał „Financial Times".

Akcje Delivery Hero zareagowały w poniedziałek na informacje dziennika wzrostem do 37,85 euro, czyli poziomu najwyższego od listopada 2024 r. Około godz. 14.38 akcje spółki były wyceniane na 37,16 euro.

Uber już obecnie jest największym udziałowcem Delivery Hero. W połowie maja niemiecka spółka podała, że Uber zwiększył swoje udziały z 7 do 19,5 proc.

Potencjalne przejęcie byłoby kolejnym etapem konsolidacji rynku dostaw po tym, jak w 2025 r. DoorDash przejął Deliveroo, a Prosus – Just Eat Takeaway.com.