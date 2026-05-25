Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.05.2026
NEWSROOM XYZ
25.05.2026 14:59

Uber rozważa przejęcie Delivery Hero. Akcje niemieckiej spółki skoczyły w górę

Uber rozważa przejęcie niemieckiej firmy Delivery Hero – podał „Financial Times". Po doniesieniach brytyjskiego dziennika akcje niemieckiej spółki wzrosły w ciągu dnia do najwyższego poziomu od listopada 2024 r.

Delivery Hero to firma zajmująca się dostawami ze sklepów czy restauracji. Należy do niej m. in. działające w Polsce Glovo.

Uber najpierw miał zaoferować 33 euro za akcję niemieckiej spółki. Ta oferta została odrzucona, ale Uber ma rozważać jej podwyższenie – podał „Financial Times".

Akcje Delivery Hero zareagowały w poniedziałek na informacje dziennika wzrostem do 37,85 euro, czyli poziomu najwyższego od listopada 2024 r. Około godz. 14.38 akcje spółki były wyceniane na 37,16 euro.

Uber już obecnie jest największym udziałowcem Delivery Hero. W połowie maja niemiecka spółka podała, że Uber zwiększył swoje udziały z 7 do 19,5 proc.

Potencjalne przejęcie byłoby kolejnym etapem konsolidacji rynku dostaw po tym, jak w 2025 r. DoorDash przejął Deliveroo, a Prosus – Just Eat Takeaway.com.

Zdjęcie przedstawia logo Delivery Hero
Uber rozważa przejęcie Delivery Hero. Fot. EPA/HANNIBAL HANSCHKE. Dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Anime może pomóc ludziom w kryzysie zdrowia psychicznego
Kreskówkowy eksperyment naukowców w Japonii może zmienić oblicze psychiatrii w kraju, który przechodzi jeden z najgłębszych kryzysów zdrowia psychicznego na świecie. Czy terapia z użyciem anime…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie rakieta za miliony, tylko stalowe kulki. Tak Polacy chcą zatrzymywać drony
Startup Invincible Machines stworzył system do autonomicznego strącania dronów. Zaleta? Koszt zniszczenia drona liczony w groszach. Firma zdobyła uznanie jurorów na konferencji Infoshare i zapowiada…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firmy znów inwestują, leasing bije rekordy. „Powinien być oczkiem w głowie bankowców”
Rynek leasingu ma za sobą rekordowy marzec, a bankowe grupy coraz mocniej walczą o klientów. Szefowie firm leasingowych wskazują, które obszary rosną najszybciej, co napędza popyt i dlaczego leasing…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Nowa era monopolu i koniec mitu super-twórcy. Kto zarobi na rewolucji sztucznej inteligencji?
Rewolucja AI, która w mgnieniu oka miała zastąpić programistów, artystów i całe rzesze białych kołnierzyków, w rzeczywistości nie będzie tak gwałtowna, jak niektórzy straszą. Ale niestety, utrwali…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sławosz Uznański-Wiśniewski: próba cenzury i uciszania głosów krytycznych
W Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) narasta spór dotyczący jej funkcjonowania, realizacji programów oraz wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Astronauta mówi o „próbie cenzury”.
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Uhura Bionics idzie po wariant premium. Polski startup zamienia medyczną misję w globalny biznes
Utrata głosu dla wielu brzmi jak wyrok. Ale dla Konrada Zielińskiego, współzałożyciela i prezesa Uhura Bionics, była punktem wyjścia do założenia startupu zajmującego się produkcją bionicznej krtani.…
24.05.2026