Dane z przemysłu lepsze od oczekiwań. GUS podał wstępny odczyt za maj

Produkcja sprzedana przemysłu w maju 2026 r. była o 4,1 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

To wyższy wzrost niż oczekiwali analitycy. Konsensus wynosił 2,5 proc. w ujęciu rocznym.

W porównaniu z kwietniem 2026 r. produkcja sprzedana spadła w maju o 0,8 proc. To także pozytywne zaskoczenie. Ekonomiści spodziewali się, że spadek był głębszy i wyniósł 2,2 proc. miesiąc do miesiąca.

W okresie styczeń–maj 2026 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2025 r. Wówczas zanotowano wzrost o 1,6 proc. w ujęciu rocznym.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,4 proc. wyższym rok do roku i o 1,4 proc. wyższym w porównaniu z kwietniem 2026 r.

W maju 2026 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,1% wyższa niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych odnotowano jej wzrost o 4,4% rok do roku.



🔗 https://t.co/hocoSRReaa#GUS #statystyki #produkcja #przemysł pic.twitter.com/OzctVHnCoh — GUS (@GUS_STAT) June 19, 2026

W maju odnotowano wzrost produkcji dóbr zaopatrzeniowych (o 7,5 proc. w skali roku), dóbr związanych z energią (4,8 proc.), dóbr inwestycyjnych (4,4 proc.) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (0,5 proc.). Zmniejszyła się natomiast o 4,6 proc. produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych.

Wzrost produkcji w cenach stałych w ujęciu rocznym odnotowano łącznie w 23 spośród 34 działów przemysłu. O 60,5 proc. wzrosła produkcja pozostałego sprzętu transportowego, o 14,8 proc. produkcja w gospodarce odpadami, a o 13,7 proc. produkcja w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Spadek produkcji wystąpił w 11 działach. O 10,8 proc. spadła produkcja wyrobów tekstylnych, o 7,1 proc. produkcja mebli, a o 4,4 proc. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

W ujęciu miesięcznym zanotowano spadek w 22 działach. Największy był w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 10,5 proc.). Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w 12 działach, w tym w produkcji pozostałego sprzętu transportowego o 41 proc., w produkcji napojów o 9 proc., a w produkcji papieru o 6 proc.

Piątkowy odczyt to wstępne dane. Obejmują one przedsiębiorstwa o liczbie co najmniej 10 pracujących osób – zaznacza GUS.

„Produkcja przemysłowa w maju przyspieszyła z 2,9 proc. w kwietniu, wbrew prognozom nieznacznego hamowania. Jednym ze źródeł lepszego od oczekiwań wyniku było górnictwo, gdzie produkcja wzrosła o 32,6 proc. w ujęciu rocznym wobec 21,4 proc. w kwietniu. Produkcja w przetwórstwie też przyspieszyła, ale w mniejszej skali – do 2,5 proc. z 1,6 proc." – zauważyli po odczycie analitycy PKO BP.

Jak dodali w komentarzu opublikowanym na portalu X, mimo podwyższonej zmienności w ostatnich miesiącach, średnia dynamika produkcji przemysłowej oscyluje wokół 3 proc. w ujęciu rocznym.

Produkcja przemysłowa w maju przyspieszyła do 4,1% r/r z 2,9% r/r w kwietniu, wbrew prognozom nieznacznego hamowania (2,5% r/r). Jednym ze źródeł lepszego od oczekiwań wyniku było górnictwo, gdzie produkcja wzrosła o 32,6% r/r wobec 21,4% r/r w kwietniu. Produkcja w przetwórstwie… pic.twitter.com/xj0gofcjcZ — PKO Research (@PKO_Research) June 19, 2026

Ich zdaniem to sygnał odporności polskiej gospodarki w otoczeniu globalnych szoków (m. in. naftowego, stagnacji Niemiec czy ostrej konkurencji z Chin). Jak zaznaczają, w dalszym ciągu zróżnicowany pozostaje sektorowy obraz dynamiki produkcji.

W dalszym ciągu obraz sektorowy dynamiki produkcji jest zróżnicowany – na żółto (wzrostami) wyróżniają się branże produkujące dobra pośrednie oraz inwestycyjne (m. in. transportowa, gdzie podejrzewamy wpływ branży kolejowej), a na granatowo (spadkami) głównie producenci dóbr… pic.twitter.com/9jLTLrwjhj — PKO Research (@PKO_Research) June 19, 2026

„Po raz kolejny dywersyfikacja i zróżnicowanie polskiego przemysłu jest zaletą, która chroni przed stagnacją i umożliwia wzrosty na poziomie zagregowanym" – napisali analitycy banku.

Na odporność polskiego przemysłu zwracają uwagę także ekonomiści Pekao.

🇵🇱 Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1% r/r w maju. To ok. 1,5 pkt. proc. lepiej niż zakładał konsensus (my: 3,4% r/r).



Polski przemysł pozostaje bardzo odporny na światowe turbulencje, w dużej mierze dzięki wewnętrznym silnikom wzrostu. W maju odnotowano mocne wzrosty w… pic.twitter.com/6x40s3Npjf — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) June 19, 2026

„Polski przemysł pozostaje bardzo odporny na światowe turbulencje, w dużej mierze dzięki wewnętrznym silnikom wzrostu. W maju odnotowano mocne wzrosty w sekcjach powiązanych z inwestycjami: metale, wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych (czyli cement i szkło), pozostały sprzęt transportowy (pociągi!)" – wskazali.

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