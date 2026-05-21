Produkcja przemysłowa w kwietniu 2026 r. rośnie, budowlanka zaskakuje

W kwietniu 2026 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1 proc. wyższa niż przed rokiem, natomiast w porównaniu z marcem spadła o 7,4 proc. – podał GUS. Z kolei produkcja budowlano‑montażowa (w cenach stałych) była o 4,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, a w porównaniu z marcem odnotowano wzrost o 9,7 proc.

Konsensus PAP zakładał wzrost produkcji przemysłowej o 4,1 proc. r/r i spadek o 8 proc. m/m oraz wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1,2 proc. r/r i 5,7 proc. m/m.

W okresie styczeń–kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2025 r. (kiedy odnotowano wzrost o 0,8 proc.).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych w kwietniu produkcja sprzedana przemysłu była o 2,5 proc. wyższa niż rok wcześniej i jednocześnie o 2,6 proc. niższa niż w marcu 2026 r.

Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu wzrosły o 1,9 proc. r/r i 0,5 proc. m/m.

Produkcja przemysłowa w kwietniu rosła w 18 spośród 34 działów

Według wstępnych danych w kwietniu 2026 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach stałych), w porównaniu z kwietniem 2025 r., odnotowano m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) – o 27,1 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,5 proc., w gospodarce odpadami i odzysku surowców – o 15,3 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 11,6 proc.

Wzrost produkcji zanotowano także w produkcji metali – o 9,8 proc., maszyn i urządzeń – o 9,6 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,3 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 8,6 proc. oraz wyrobów z metali – o 7 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w ujęciu rocznym, wystąpił w 16 działach, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 4 proc., produkcji napojów – o 3,8 proc., produkcji mebli – o 3,4 proc. oraz produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 2,4 proc.

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2026 r. – szczegółowe dane

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano‑montażowa w kwietniu była o 3,1 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku oraz o 3,4 proc. wyższa niż w marcu.

W odniesieniu do przeciętnej miesięcznej wartości z 2021 r. produkcja budowlano‑montażowa w kwietniu 2026 r. (w cenach stałych) była o 6,5 proc. niższa, natomiast po wyeliminowaniu czynników sezonowych była o 6,5 proc. wyższa.

W kwietniu 2026 r. odnotowano wzrost produkcji budowlano‑montażowej w ujęciu rocznym we wszystkich działach budownictwa: w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 5,2 proc., w firmach realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 4,4 proc., a w podmiotach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 3,9 proc.

Jak podał GUS, w okresie styczeń-kwiecień 2026 r. oddano do użytkowania o 2 proc. mniej mieszkań niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 1,9 proc.). Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – o 15,8 proc.

"Budowlanka pozytywnie zaskakuje"; „Gospodarka wraca do normalności"

„Budowlanka w końcu pozytywnie zaskakuje: +4,5% r/r w kwietniu (vs 0,5% nas, 1,3% konsensus). Wzrost we wszystkich segmentach. Widzimy potencjał odbicia inwestycji infrastrukturalnych wraz z przyspieszeniem wypłat środków z KPO (do ok. 3,8 mld PLN/m-c w br. vs 1,9 mld rok temu)." — ING Economics Poland, May 21, 2026

„Polska gospodarka wraca do normalności po wybujałym marcu. Produkcja przemysłowa wzrosła o 3,1% r/r, mniej więcej 1 pkt. proc. wolniej od konsensusu (to nie jest duża pomyłka). Wybiegając do przodu – w kolejnych miesiącach wyniki przemysłu będą nieco słabsze z uwagi na…" — Analizy Pekao, May 21, 2026

„ Wybiegając do przodu – w kolejnych miesiącach wyniki przemysłu będą nieco słabsze z uwagi na konsekwencje wojny w Zatoce i hamowanie krajowego popytu konsumpcyjnego" – dodali.

Oprócz tego w czwartek poznaliśmy też dane o przeciętnym wynagrodzeniu w kwietniu. Jak podał GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. wyniosło 9530,74 zł. i wzrosło o 5,4 proc. r/r.