Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.05.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
21.05.2026 09:31

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2026 r. rośnie, budowlanka zaskakuje

W kwietniu 2026 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,1 proc. wyższa niż przed rokiem, natomiast w porównaniu z marcem spadła o 7,4 proc. – podał GUS. Z kolei produkcja budowlano‑montażowa (w cenach stałych) była o 4,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, a w porównaniu z marcem odnotowano wzrost o 9,7 proc.

Konsensus PAP zakładał wzrost produkcji przemysłowej o 4,1 proc. r/r i spadek o 8 proc. m/m oraz wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1,2 proc. r/r i 5,7 proc. m/m.

W okresie styczeń–kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2025 r. (kiedy odnotowano wzrost o 0,8 proc.).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych w kwietniu produkcja sprzedana przemysłu była o 2,5 proc. wyższa niż rok wcześniej i jednocześnie o 2,6 proc. niższa niż w marcu 2026 r.

Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu wzrosły o 1,9 proc. r/r i 0,5 proc. m/m.

Produkcja przemysłowa w kwietniu rosła w 18 spośród 34 działów

Według wstępnych danych w kwietniu 2026 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach stałych), w porównaniu z kwietniem 2025 r., odnotowano m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) – o 27,1 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,5 proc., w gospodarce odpadami i odzysku surowców – o 15,3 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 11,6 proc.

Wzrost produkcji zanotowano także w produkcji metali – o 9,8 proc., maszyn i urządzeń – o 9,6 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,3 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 8,6 proc. oraz wyrobów z metali – o 7 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w ujęciu rocznym, wystąpił w 16 działach, w tym m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 4 proc., produkcji napojów – o 3,8 proc., produkcji mebli – o 3,4 proc. oraz produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 2,4 proc.

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2026 r. – szczegółowe dane

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano‑montażowa w kwietniu była o 3,1 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku oraz o 3,4 proc. wyższa niż w marcu.

W odniesieniu do przeciętnej miesięcznej wartości z 2021 r. produkcja budowlano‑montażowa w kwietniu 2026 r. (w cenach stałych) była o 6,5 proc. niższa, natomiast po wyeliminowaniu czynników sezonowych była o 6,5 proc. wyższa.

W kwietniu 2026 r. odnotowano wzrost produkcji budowlano‑montażowej w ujęciu rocznym we wszystkich działach budownictwa: w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 5,2 proc., w firmach realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 4,4 proc., a w podmiotach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 3,9 proc.

Jak podał GUS, w okresie styczeń-kwiecień 2026 r. oddano do użytkowania o 2 proc. mniej mieszkań niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 1,9 proc.). Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – o 15,8 proc.

"Budowlanka pozytywnie zaskakuje"; „Gospodarka wraca do normalności"

„Budowlanka w końcu pozytywnie zaskakuje. (...) Wzrost we wszystkich segmentach. Widzimy potencjał odbicia inwestycji infrastrukturalnych wraz z przyspieszeniem wypłat środków z KPO" – skomentowali te dane analitycy ING Banku Śląskiego.

„Polska gospodarka wraca do normalności po wybujałym marcu" – skomentowali analitycy Banku Pekao.

„ Wybiegając do przodu – w kolejnych miesiącach wyniki przemysłu będą nieco słabsze z uwagi na konsekwencje wojny w Zatoce i hamowanie krajowego popytu konsumpcyjnego" – dodali.

Czytaj także: Polska gospodarka zwolniła. PKB wzrósł najsłabiej od półtora roku, ale i tak pozostaje solidny

Oprócz tego w czwartek poznaliśmy też dane o przeciętnym wynagrodzeniu w kwietniu. Jak podał GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. wyniosło 9530,74 zł. i wzrosło o 5,4 proc. r/r.

Widok na Port Gdańsk
Na zdjęciu widok na Port Gdańsk. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Zwolnienia w krakowskich centrach usług. „Element globalnej zmiany działania firm”
Zlokalizowane w Krakowie centra biznesowe redukują zatrudnienie. Sektor usług dla biznesu od lat stanowi fundament lokalnego rynku pracy. – Miasto nie traci swojej pozycji, lecz przechodzi do…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska straci inwestycję za 6,7 mld zł? Ascend Elements bankrutuje
Amerykańska spółka, której polski rząd obiecał 1,2 mld zł grantu, złożyła w kwietniu wniosek o ochronę przed wierzycielami. Wciąż jest jednak szansa, że zbuduje w Polsce fabrykę. Jej drugi projekt,…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Orbán podrzucił Magyarowi „kukułcze jajo”. To wielomiliardowe zobowiązania
Ustępujący węgierski rząd Fideszu rzutem na taśmę podpisał umowy, których realizacja spadnie na następców. To wieloletnie kontrakty na cyfryzację sił zbrojnych oraz druk podręczników. Kosztować będą…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Branża paliwowa chce poprawek do pakietu antykryzysowego. Minister energii woli zmiany systemowe
Wprowadzone przez rząd maksymalne ceny paliw nie uwzględniają wysokich kosztów działalności stacji benzynowych przy autostradach – alarmuje branża. Poprawek w pakiecie antykryzysowym jednak nie…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
KO ma problem przed wyborami. Obietnice mogą wrócić ze zdwojoną siłą
Brak wielkich reform, niezrealizowane obietnice i prezydenckie weto mogą stać się dla rządu coraz większym obciążeniem. Przed wyborami w 2027 r. Koalicja Obywatelska będzie musiała odpowiedzieć nie…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Bezpieczna łączność w martwym punkcie? Państwo traci kontrolę nad krytycznym zasobem
Polskie służby wciąż nie mają jednolitego bezpiecznego systemu łączności. Policja, Straż Graniczna i straż pożarna korzystają ze sprzętu w różnych standardach. Utrudniony jest kontakt z siłami…
20.05.2026