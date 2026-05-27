Daniel Ryczek nowym prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu

Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu powołała Daniela Ryczka na nowego prezesa spółki – poinformowała w środę ARP. Zastąpił on Bartłomieja Babuśkę, który w maju zrezygnował z pełnionej funkcji.

Jak podała w komunikacie ARP, rada nadzorcza wyłoniła nowego prezesa spółki w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

„W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono i powołano z dniem 27 maja 2026 r. nowego prezesa zarządu ARP S.A., którym został Daniel Ryczek” – przekazano.

Przypomniano, że postępowanie kwalifikacyjne na funkcję prezesa zarządu wspólnej VII kadencji zostało ogłoszone przez radę nadzorczą 18 maja 2026 r.

Poprzedni prezes ARP Bartłomiej Babuśka zrezygnował ze stanowiska 15 maja br.

Jak wskazano w komunikacie, prezes odpowiada za całościowe zarządzanie spółką, nadzoruje kluczowe obszary działalności Grupy Kapitałowej ARP, „koncentrując się na wzmacnianiu jej pozycji rynkowej, realizacji strategicznych inicjatyw rozwojowych oraz dalszej profesjonalizacji procesów korporacyjnych”.

Źrodło: PAP