Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.05.2026
27.05.2026 11:45

Daniel Ryczek nowym prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu

Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu powołała Daniela Ryczka na nowego prezesa spółki – poinformowała w środę ARP. Zastąpił on Bartłomieja Babuśkę, który w maju zrezygnował z pełnionej funkcji.

Jak podała w komunikacie ARP, rada nadzorcza wyłoniła nowego prezesa spółki w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

„W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono i powołano z dniem 27 maja 2026 r. nowego prezesa zarządu ARP S.A., którym został Daniel Ryczek” – przekazano.

Przypomniano, że postępowanie kwalifikacyjne na funkcję prezesa zarządu wspólnej VII kadencji zostało ogłoszone przez radę nadzorczą 18 maja 2026 r.

Poprzedni prezes ARP Bartłomiej Babuśka zrezygnował ze stanowiska 15 maja br.

Jak wskazano w komunikacie, prezes odpowiada za całościowe zarządzanie spółką, nadzoruje kluczowe obszary działalności Grupy Kapitałowej ARP, „koncentrując się na wzmacnianiu jej pozycji rynkowej, realizacji strategicznych inicjatyw rozwojowych oraz dalszej profesjonalizacji procesów korporacyjnych”.

Czytaj także: ARP wyda w tym roku 5 mld zł. „Jesteśmy narzędziem do zadań specjalnych polskiego rządu"

Źrodło: PAP

Prezes ARP Daniel Ryczek
Prezes ARP Daniel Ryczek na zdjęciu z maja 2026 r. Fot. PAP/Stach Leszczyński
