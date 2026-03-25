Echo i Archicom podały swoje wyniki finansowe. Rekordowy wzrost liczby sprzedanych mieszkań

Grupa Echo oraz deweloper Archicom, będący jej częścią, podały swoje wyniki finansowe zarówno za cały 2025 r., jak i za ostatni kwartał ubiegłego roku.

Archicom zakłada w tym roku wzrost liczby przekazanych do użytku mieszkań. Chce też w tym roku sprzedać od 3200 do 3500 lokali. Planuje też wejść na rynek Trójmiasta oraz umocnić się na swoich kluczowych rynkach, przede wszystkim w Warszawie.

Deweloper, który jest częścią Grupy Echo, w ubiegłym roku sprzedał rekordową liczbę mieszkań – 2847 (wzrost rdr o 30 proc.).

Archicom zamknął 2025 rok rekordową sprzedażą 2847 mieszkań, notując wzrost o 30 proc. rdr. Jednocześnie spółka przekazała klientom 2138 mieszkań. W ostatnim kwartale 2025 firma sprzedała 1066 mieszkań (wzrost o 47 proc. rdr). Przekazała też klientom 1020 lokali (260 rok wcześniej). Z kolei w pierwszym kwartale 2026 spółka uruchomiła przedsprzedaż nowego projektu we Wrocławiu oraz wprowadziła do sprzedaży 557 mieszkań.

Z danych spółki wynika, że 40 proc. mieszkań firmy to lokale z segmentu popularnego (czyli przeznaczone dla nabywców kierujących się głównie ceną). Segment popularny mieszkań ma w kolejnych latach wzrosnąć do 50 proc.

W 2025 r. przychody firmy wzrosły do 961,7 mln zł (rok wcześniej wyniosły 742 mln zł). Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł zaś z 286,6 mln zł w 2024 r. do 320,6 mln zł. W IV kwartale przychody wyniosły 438,3 mln zł – analitycy spodziewali się przychodów na poziomie 425,6 mln zł. EBIT wyniósł 103,2 mln zł (oczekiwany 105 mln zł), a zysk netto 79,1 mln zł (oczekiwany 82,3 mln zł). Wyniki finansowe Archicom pokazują dalszy wzrost spółki.

Wyniki finansowe Echo Investment

Grupa Echo Investment miała w 2025 r. 2012,7 mln zł przychodów, 185,3 mln zł zysku operacyjnego i 33,5 mln zł straty netto. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł z 365,2 mln zł w 2024 r. do 663,7 mln zł. Z kolei w czwartym kwartale 2025 przychody wyniosły 826,4 mln zł. Analitycy spodziewali się ich na poziomie 842 mln zł. Wartość aktywów grupy wyniosła 6,6 mld zł.

Portfel projektów Echo Investment obejmuje 6954 lokale w budowie na koniec grudnia. W przygotowaniu są też projekty na 8408 mieszkań. W budowie jest też ponad 2 tys. lokali Resi4Rent na wynajem. Portfel tego podmiotu oferującego usługę mieszkań w abonamencie wynosił ok. 7,5 tys. gotowych lokali w 22 projektach. Grupa zbudowała i oddała do użytkowania trzy akademiki StudentSpace w Krakowie (1221 miejsc).

"Kontynuujemy też rozwój w segmencie biurowym w centralnych lokalizacjach. W 2025 r. wynajęliśmy łącznie ponad 93 tys. mkw. przestrzeni pracy. Ukończyliśmy realizację budynku Office House, a jednocześnie realizujemy nowe projekty w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, w tym wieżowiec AFI Tower w superkwartale Towarowa22, który dostarczy około 55 tys. mkw. powierzchni biurowej. Koncentrujemy się na dalszym rozwoju projektów w Warszawie" - napisał w liście do akcjonariuszy Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Transakcje Echo Investment obejmują sprzedaż udziałów w Office House, wycenianym na 160,5 mln euro, a także Brain Park C za 33 mln euro oraz biurowiec City 2 za 31 mln euro. Sfinalizowania oczekuje zaś transakcja sprzedaży części portfela Resi4Rent o wartości 2,4 mld zł.