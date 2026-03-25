Diagnostyka przejmuje kolejne firmy. Wartość transakcji to prawie 20 mln zł

Diagnostyka S.A. przejmuje kolejne firmy. Spółka kupiła 75 proc. udziałów w PP Diagnostyce oraz 61 proc. w Skamed Rezonans. Wartość tych transakcji to 18,8 mln zł.

– Selektywne akwizycje są ważnym elementem wspierającym rozwój organiczny Grupy Diagnostyka. Dzięki nim wzmacniamy naszą pozycję lidera rynku diagnostyki medycznej, rośniemy w kluczowych dla nas segmentach rynku oraz jeszcze bardziej zwiększamy dostępność najwyższej jakości usług dla pacjentów – komentuje Dariusz Zowczak, wiceprezes Zarządu Diagnostyka S.A.

– Akwizycje realizujemy zgodnie z długoterminowym planem, każdorazowo oceniając atrakcyjność poszczególnych projektów w różnych segmentach rynku i koncentrując się na tych, które najlepiej wspierają długoterminowy rozwój Grupy. Na stałe monitorujemy rynek, zachodzące na nim zmiany i dobre okazje na zwiększanie naszego zaangażowania w poszczególnych segmentach. W tym roku przewidujemy podobną do ubiegłorocznej dynamikę akwizycji – zarówno na rynku diagnostyki laboratoryjnej, jak i obrazowej – dodaje. Akwizycje Diagnostyka S.A. mają przyspieszyć rozwój spółki.

PP Diagnostyka to prywatna pracownia z Poznania. Oferuje m.in. takie badania, jak tomografia, rezonans czy USG. Wykorzystuje nowoczesną aparaturę diagnostyczną i zlokalizowana jest w centrum miasta. Z kolei Skamed Rezonans działa w Myślęcinku pod Bydgoszczą. Zajmuje się głównie rezonansem magnetycznym.

Przejęcia Diagnostyki to element planu rozwoju spółki. Firma chce bowiem kupować lokalne podmioty o wysokich kompetencjach i nowoczesnej infrastrukturze. Od początku roku przejęła cztery pracownie i laboratoria o wartości 3,49 mln zł. Wzmocniła w ten sposób swoją pozycję w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz wielkopolskim.