Orlen rośnie po wynikach, WIG20 z niewielkim spadkiem. Dzień na GPW 28 maja 2026 r.

Indeks WIG20, obejmujący dwadzieścia największych spółek warszawskiej giełdy, wyniósł na zamknięciu w czwartek, 28 maja 3670,49 pkt. To o 0,03 proc. poniżej poziomu na zamknięciu w środę.

Lepiej od WIG20 poradziły sobie inne główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Indeks WIG wyniósł 136223,68 pkt., o 0,12 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. O 0,53 proc. do 9572,57 pkt. wzrósł indeks mWIG40. Indeks sWIG80 zyskał 0,62 proc. i na zakończeniu sesji wynosił 31746,03 pkt.

Rynek wyczekuje debiutu SpaceX

Po południu na warszawskim parkiecie utrzymywała się niewielka zmienność. Zdaniem analityków rynek jest nastawiony na wyczekiwanie.

– Inwestorów zdaje się elektryzować informacja o zbliżających się zapisach na IPO SpaceX. To przejściowo przekłada się na ograniczoną – ale jednak – realizację zysków na naszych spółkach, jak np. Creotech Quantum czy Scanway. Rynek jest nastawiony na wyczekiwanie, na debiut SpaceX i na to, jak zachowa się ropa, stąd też ten poziom równowagi – wskazał Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Ipopema Private Investments.

Kurs Creotech Quantum spadł na zamknięciu o 2,08 proc. do 395,60 zł za walor. Za jedną akcję Scanway trzeba było zapłacić 347 zł, o 4,67 proc. mniej niż w środę na zamknięciu.

Ceny ropy mogą zaważyć na reakcji inwestorów

Od połowy maja do środowego zamknięcia cena ropy spadła o ok. 12 proc. W czwartek po południu cena ropy szła w górę, ale utrzymywała się poniżej poziomów notowanych w ten sam dzień rano.

– Pytanie, czy takie zygzakowate osuwanie się notowań ropy będzie postępowało, bo to wydaje się wspierać spadek premii za ryzyko i spadek rentowności obligacji, przynajmniej tych, które ostatnio mocno wzrosły, czyli m. in. na rynkach wschodzących. Jest zatem wyczekiwanie na informacje dotyczące cieśniny Ormuz – skomentował Sobiesław Kozłowski.

Jego zdaniem w średnim terminie są przesłanki za utrzymaniem się indeksów na obecnych poziomach. Rynek kapitałowy i sentyment do akcji są wspierane przez utrzymującą się na wysokim poziomie dynamikę PKB – wskazał.

– To wpisuje się w schemat zachowania indeksów w Stanach Zjednoczonych w drugim roku prezydentury Donalda Trumpa. W marcu i kwietniu korekta, a później stopniowy wzrost do końca roku. Ten schemat zdaje się obowiązywać co potwierdza ograniczona zmienność akcji, pomimo eskalacji w cieśninie Ormuz – wskazał analityk.

Orlen i KGHM liderami wzrostów WIG20

W obrębie indeksu WIG20 najmocniej wzrosły notowania KGHM. Kurs spółki wzrósł o 2,27 proc. do 344,80 zł za akcję. Przez większość sesji najbardziej rósł Orlen, który zakończył dzień ze wzrostem kursu o 1,85 proc.

Rynek pozytywnie zareagował na kwartalne wyniki opublikowane przez koncern. Okazały się one lepsze od oczekiwań analityków. Skorygowana EBITDA LIFO grupy Orlen w pierwszym kwartale 2026 r. wzrosła o 23 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 14,1 mld zł. Rynek spodziewał się, że wyniesie 13,4 mld zł.

Przychody grupy wyniosły 75,8 mld zł. To wzrost o 2,9 proc. rok do roku. Analitycy szacowali 74,2 mld zł. Zysk netto koncernu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął na koniec marca niecałe 8,1 mld zł. Analitycy szacowali go na 6,46 mld zł.

Na konferencji prasowej prezes Orlenu Ireneusz Fąfara wskazywał z kolei, że grupa jest zainteresowana zwiększaniem swojej obecności w Ukrainie i rozmawia o zaangażowaniu w Ukrnaftę.

CD Projekt i Dino ciągnęły indeks w dół

Najmocniej w obrębie WIG20 traciły z kolei Dino oraz CD Projekt. Kurs pierwszej spółki spadł o 3 proc. do 31,03 zł za akcję. CD Projekt traciło, ale mniej niż w środę. Kurs dewelopera gier spadł 27 maja o 7,54 proc. po tym, jak informacja o premierze dodatku do „Wiedźmina 3" w 2027 r. wywołała obawy, że opóźni się premiera czwartej części gry.

Sobiesław Kozłowski wskazał, że kurs CD Projekt stabilizował się w czwartek na poziomie ok. 230 zł, a inwestorzy oczekują na publikację wyników i konferencję spółki, planowane po zamknięciu sesji. Na zakończeniu notowań za akcję spółki trzeba było zapłacić 228,20 zł, o 2,06 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia.