Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.05.2026
NEWSROOM XYZ
14.05.2026 10:17

Diesel tanieje, benzyna 95 drożeje. Orlen zmienia hurtowe ceny paliw

Orlen ogłosił nowy cennik hurtowy paliw. Wynika z niego, że tańszy będzie Ekodiesel i benzyna 98. W górę natomiast pójdą ceny benzyny 95.

Olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 tys. 49 zł za m sześc. (spadek o 63 zł), benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 6 tys. 161 zł za m sześc. (spadek o 5 zł), a 95 kosztuje 5 tys. 623 zł za m sześc. (wzrost o 7 zł). W środę koncern zaś podniósł cenę wszystkich swoich paliw.

Od 31 marca w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w programie „Ceny Paliwa Niżej”. Są one ustalane na podstawie średniej ceny hurtowej tych produktów na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Do tego obowiązuje też niższy podatek VAT oraz akcyza na benzynę, diesel i biokomponenty. Obowiązywały one do 15 maja, jednak rząd wydłużył je do końca miesiąca.

Kryzys paliwowy jest spowodowany amerykańskim i izraelskim atakiem na Iran. W odpowiedzi władze w Teheranie zamknęły cieśninę Ormuz, czyli jedyny morski szlak transportowy z Zatoki Perskiej, którym przepływało ok. 20 proc. światowego handlu ropą. Wywołało to gwałtowny wzrost cen ropy na rynkach.

Orlen obniża hurtowe ceny diesla i benzyny 95. Benzyna 98 będzie za to droższa
Stacja paliw Orlenu
Orlen podnosi hurtowe ceny benzyny 95, obniża za to ceny diesla i benzyny 98. Fot.: Orlen
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd zwiększa ambicje dotyczące wiatraków na morzu. PGE: branża wraca na dobre tory
Polski Bałtyk zasługuje na co najmniej 18 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych – ogłosiła wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Polscy inwestorzy szukają właśnie partnerów dla swoich…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu
Rząd przyjął niedawno kolejny projekt ustawy mającej nałożyć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą iść dalej. W poniedziałek złożyli projekt zakazujący prowadzenia…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska mało konkurencyjną gospodarką? Są rankingi, które nie mają większego znaczenia
Konkurencyjność polskiej gospodarki co jakiś czas staje się tematem publicznej debaty – najczęściej przy okazji kolejnych edycji międzynarodowych rankingów lub niepokojących danych…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec z podwyżkami cen po podpisaniu umowy. Rząd szykuje rewolucję dla kupujących mieszkania
Rząd planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę kupujących i rozbudować Portal DOM.
12.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Korea Północna zrywa ze zjednoczeniem i chce wprowadzić podatki
Totalitarny reżim może czekać transformacja. Z północnokoreańskiej konstytucji zniknęły odniesienia do zjednoczenia z Koreą Południową, a także zapisy o bezpłatnej służbie zdrowia, pełnym…
12.05.2026
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój…