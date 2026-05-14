Diesel tanieje, benzyna 95 drożeje. Orlen zmienia hurtowe ceny paliw

Orlen ogłosił nowy cennik hurtowy paliw. Wynika z niego, że tańszy będzie Ekodiesel i benzyna 98. W górę natomiast pójdą ceny benzyny 95.

Olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 tys. 49 zł za m sześc. (spadek o 63 zł), benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 6 tys. 161 zł za m sześc. (spadek o 5 zł), a 95 kosztuje 5 tys. 623 zł za m sześc. (wzrost o 7 zł). W środę koncern zaś podniósł cenę wszystkich swoich paliw.

Od 31 marca w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w programie „Ceny Paliwa Niżej”. Są one ustalane na podstawie średniej ceny hurtowej tych produktów na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Do tego obowiązuje też niższy podatek VAT oraz akcyza na benzynę, diesel i biokomponenty. Obowiązywały one do 15 maja, jednak rząd wydłużył je do końca miesiąca.

Kryzys paliwowy jest spowodowany amerykańskim i izraelskim atakiem na Iran. W odpowiedzi władze w Teheranie zamknęły cieśninę Ormuz, czyli jedyny morski szlak transportowy z Zatoki Perskiej, którym przepływało ok. 20 proc. światowego handlu ropą. Wywołało to gwałtowny wzrost cen ropy na rynkach.