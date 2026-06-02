Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
NEWSROOM XYZ
02.06.2026 09:29

Do PE wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Patryka Jakiego

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie b. wiceszefa MS, europosła PiS Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie – poinformowała rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak.

Rzeczniczka PG podała, że w śledztwie Zespołu Śledczego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zgromadzono materiał dowodowy „uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez europosła Patryka Jakiego przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków”, gdy był on wiceministrem sprawiedliwości, a w jego gestii były sprawy Służby Więziennej.

Patryk Jaki podejrzany o awans funkcjonariusza SW, przeciw któremu prowadzone było postępowanie dyscyplinarne

Według prokuratury, Jaki miał z naruszeniem obowiązującej wówczas ustawy o Służbie Więziennej wydać Dyrektorowi Generalnemu SW polecenie podjęcia kolejnych „bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza Służby Więziennej”

Jak podała prok. Adamiak, decyzje te służyły wyłącznie mianowaniu tego funkcjonariusza na utworzone dla niego powtórnie stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu SW, a tym samym „zapewnieniu mu wyższego uposażenia oraz gwarancji powrotu na to lub równorzędne stanowisko po ewentualnym zakończeniu oddelegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Prok. Adamiak podkreśliła, że „decyzje awansowe dotyczące tego funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego”. W konsekwencji funkcjonariusz SW uzyskał korzyść osobistą w postaci „nieuprawnionego awansu” oraz korzyść majątkową w postaci wyższego uposażenia. „Działania te godziły jednocześnie w interes publiczny, podważając prawidłowe, zgodne z prawem i oparte na obiektywnych kryteriach funkcjonowanie polityki kadrowej Służby Więziennej” – dodała rzeczniczka PG.

Prok. Adamiak zaznaczyła, że wniosek o wyrażenie przez PE zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Jakiego „został złożony z ostrożności procesowej, na wypadek podejmowania” przez niego „działań utrudniających lub uniemożliwiających ogłoszenie zarzutu i jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego”.

Źródło: PAP

Ryzyko sporów w PiS. Wnioski z frakcyjnych konfliktów
Patryk Jaki
Prokuratur Generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wystąpił do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o uchylenie immunitetu i pozwolenie na zatrzymanie europosła PiS i byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości Patryka Jakiego. Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Marże deweloperów pod lupą. Czy ich wysokość to problem?
Średnia marża netto deweloperów wyniosła 17,1 proc. Eksperci wyjaśniają, skąd bierze się ten poziom rentowności i dlaczego budzi emocje
02.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
Francja i Norwegia o odstraszaniu nuklearnym. Porozumienie z Narwiku zmienia układ sił w Europie Północnej
Norwegia chce być oczami i uszami UE, oferując dane z satelitów i radarów. Francja, proponując tzw. odstraszanie nuklearne, rozszerza swoje wpływy wojskowe na Północną Europę. Porozumienie z Narwiku…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Beroud o kondycji PKP, liberalizacji kolei i gruntach. „Polska może stracić przewagę w transporcie z Chin"
Spółka PKP w 2025 r. odnotowała zysk w wysokości blisko 90 mln zł. Ponosi jednak straty ze sprzedaży. O kondycji spółki holdingowej i planach mówi prezes Alan Beroud. Rozmawiamy o sprzedaży…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nowa prezeska PFR Ventures. To Rozalia Urbanek
Rada nadzorcza PFR Ventures wybrała Rozalię Urbanek na nową prezeskę PFR Ventures. Menedżerka przejęła obowiązki prezeski po rezygnacji poprzedniczki, Karoliny Mitraszewskiej.
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Patentowa dominacja polskich uczelni. Nowe dane o innowacjach z nauki
Znamy najnowsze wyniki patentowania wynalazków przez uczelnie w Polsce. I pod względem przyznanych patentów i nowych zgłoszeń patentowych nauka góruje nad firmami. Lider utrzymał pozycję, ale z…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 niemal cały na czerwono, ale Orlen idzie w górę. Dzień na GPW 1 czerwca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła spadki głównych indeksów GPW, z wyjątkiem sWIG80. Tymczasem w WIG20 niemal wszystkie spółki zaliczyły straty. Uchroniły się od nich tylko Orlen, który zaliczył solidny…
01.06.2026