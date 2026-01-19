Domański: Europa musi pozostać zjednoczona ws. amerykańskich ceł

Archiwalny

Europa musi pozostać zjednoczona, musimy pamiętać, że odpowiedź musi być jednoznaczna, nie możemy dać się podzielić – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W ten sposób odniósł się on do amerykańskich gróźb dotyczących nałożenia 10-procentowych ceł na kraje, które wysłały swoich żołnierzy na Grenlandię.

W czasie spotkania z dziennikarzami, relacjonowanego przez PAP, Domański powiedział również, że „groźby są kierowane wobec konkretnych państw, ale pamiętajmy, że jesteśmy wspólnym rynkiem i działamy wspólnie jako całość”.

– Mieliśmy wczoraj spotkanie ambasadorów, w ciągu najbliższych dni spotykają się liderzy, KE ma przygotować swoje propozycje i będziemy podejmować decyzje. Nie służy nam eskalacja, cła są złe dla firm i konsumentów i chcemy kontynuować dialog – powiedział minister finansów.

Trump grozi europejskim państwom za to, że wysłali żołnierzy na Grenlandię

W sobotę prezydent USA Donald Trump zagroził Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemcom, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii, że od lutego nałoży na towary sprowadzane z tych krajów 10-procentowe cła za ich postawę wobec amerykańskich roszczeń do Grenlandii. Przypomnijmy, że wymienione osiem europejskich państw wysłało swoje misje wojskowe na terytorium wyspy.

Według zapowiedzi Trumpa taryfy wzrosną do 25 proc. w czerwcu i będą obowiązywać do czasu, aż USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu Grenlandii, będącego autonomicznym terytorium Danii. W odpowiedzi na te słowa ministrowie finansów Niemiec i Francji oświadczyli, że państwa europejskie nie ulegną szantażowi prezydenta Stanów Zjednoczonych i przygotują środki zaradcze na jego groźby.

Według agencji AFP prezydent Francji Emmanuel Macron chce zwrócić się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uruchomienie unijnego instrumentu przeciwko przymusowi gospodarczemu (API), który zamknąłby firmom z USA dostęp do zamówień publicznych w Unii Europejskiej oraz mógł wstrzymać poszczególne inwestycje. Aby zastosować to rozwiązanie, potrzebne będzie poparcie większości krajów wspólnoty.