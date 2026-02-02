Domański: Europa musi przyspieszyć budowę konkurencyjności

Europa musi przyspieszyć budowę konkurencyjności gospodarki – zapewnił minister finansów na poniedziałkowej konferencji prasowej z wicekanclerzem i ministrem finansów Niemiec. Jak dodał, „Polska i Niemcy są gotowe, żeby tworzyć taki impuls”.

– Zgadzamy się, iż Europa uczestniczy w wyścigu. W wyścigu o konkurencyjność, o budowanie prawdziwej siły gospodarczej, i potrzebujemy do tego przyspieszenia, potrzebujemy poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki. Wiemy, jakie są rozwiązania, wiemy, jakie kroki są potrzebne. Wszyscy znamy doskonale raport Draghiego. Ale potrzebny jest dodatkowy impuls i zarówno Polska, jak i Niemcy są gotowe, aby taki impuls tworzyć – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański z wicekanclerzem i ministrem finansów Niemiec Larsem Klingbeilem w Warszawie.

– Aby tworzyć polityki gospodarcze, dzięki którym Europa będzie z powrotem hegemonem gospodarczym, a nie regulacyjnym, musimy zdjąć gorset regulacji, upraszczać prawo, reformować nasze rynki, wykorzystać w pełni siłę wspólnego europejskiego rynku. Niemal 500 milionów konsumentów, to jest nasza europejska siła. Mamy doskonałe uczelnie, mamy świetny know-how. Na tym jesteśmy w stanie wspólnie budować siłę europejskiej gospodarki – dodał.

W ubiegłą środę ministrowie finansów Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch i Holandii zadeklarowali, że ich kraje będą motorami europejskiego postępu. Początkowo nie było jasne, jakie cele będzie spełniać grupa ani jak będzie funkcjonować. W czwartek jednak Andrzej Domański wyjaśnił, że będą zabiegać o „radykalne” zwiększenie konkurencyjności przez przyspieszenie reform, budowę europejskiego przemysłu obronnego i deregulację.

Źródło: PAP, XYZ