21.02.2026 15:20

Domański: Program SAFE przyniesie nawet 60 mld zł oszczędności na modernizacji armii

Program SAFE może stać się kluczowym źródłem finansowania modernizacji Sił Zbrojnych RP. Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że dzięki temu rozwiązaniu budżet państwa zaoszczędzi od 36 do nawet 60 mld zł w porównaniu z innymi metodami pozyskania kapitału.

Minister finansów Andrzej Domański podczas wizyty w Rzeszowie podkreślił, że program SAFE to obecnie najbardziej efektywne narzędzie finansowania modernizacji armii. Wskazał, że mechanizm opiera się na wieloletnich pożyczkach z długim okresem karencji w spłacie, co znacząco odciąża budżet państwa w pierwszych latach realizacji inwestycji.

- Program SAFE to obecnie najtańsze i najbardziej efektywne źródło finansowania modernizacji polskiej armii - powiedział Andrzej Domański.

Szef resortu finansów zaznaczył, że chodzi o kwoty sięgające niemal 200 mld zł. Jego zdaniem budżet państwa nie byłby w stanie samodzielnie pozyskać tak dużych środków w perspektywie kilku lat.

Dziesiątki miliardów złotych oszczędności

Minister wyliczył, że w porównaniu z emisją tradycyjnych obligacji skarbowych oszczędności wyniosą około 36 mld zł. Natomiast w zestawieniu z finansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, kwota ta może wzrosnąć nawet do 60 mld zł.

- To dziesiątki miliardów złotych, które zostaną w kieszeniach podatników. Nie ma tańszego źródła finansowania modernizacji polskiej armii - dodał.

Według ministra wybór programu SAFE oznacza realne ograniczenie kosztów obsługi długu publicznego. To z kolei przekłada się na większą stabilność finansów państwa w długim terminie.

Ryzyko kursowe pod kontrolą

W odpowiedzi na pytania dotyczące zobowiązań w euro minister przypomniał, że Polska od lat finansuje zakupy uzbrojenia w walutach obcych, między innymi w dolarach czy wonach. Podkreślił, że obecna stabilność złotego względem euro przemawia na korzyść takiego rozwiązania.

- Również nasi poprzednicy brali kredyty w walucie obcej i wtedy z tego tytułu żadnego larum nie podnosili - zaznaczył Domański.

Szef resortu zapewnił, że program SAFE jest zgodny ze strategią zarządzania długiem państwa. Dodał, że istnieją mechanizmy zabezpieczające przed ryzykiem walutowym, a także odpowiednie narzędzia po stronie BGK.

Spór polityczny wokół programu SAFE

Minister odniósł się również do krytyki ze strony polityków Prawo i Sprawiedliwość, określając ją jako „wściekły atak”. W jego ocenie program został zaprojektowany tak, aby wspierać polski przemysł obronny, co ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa państwa, jak i dla krajowej gospodarki.

Domański skomentował także możliwość weta ze strony Karol Nawrocki. Zapewnił, że rząd posiada alternatywny scenariusz działania, choć nie ujawnił szczegółów.

- Mam nadzieję, że pan prezydent będzie traktował interes Polski priorytetowo i nie pozwoli, aby te wściekłe ataki na program SAFE wpłynęły na jego decyzję - powiedział.

Krytycznie odniósł się też do konwencji PiS w Stalowej Woli. Jego zdaniem sprzeciw wobec programu SAFE w miejscu, które może być jego beneficjentem, jest niezrozumiały.

Źródło: PAP

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Mnister finansów Andrzej Domański na Radzie Krajowej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, 5 bm. (ad) PAP/Paweł Supernak
