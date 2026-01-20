Domański w Davos ma akcentować zmianę pozycji Polski w światowej gospodarce. Z kim i o czym będzie rozmawiał?

Polska podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos chce pokazać, że jest silną i stabilną gospodarką, stawiającą na przemysł i rozwój usług o wysokiej wartości dodanej. Tak właśnie ma prezentować Polskę na forum minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wiemy, z kim i o czym planuje tam rozmawiać.

Program wizyty ministra ma koncentrować się na kwestiach kluczowych z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych. Kwestie te obejmują konkurencyjność przemysłu i rynku kapitałowego oraz rolę nowych technologii w rozwoju gospodarczym.

Jak wskazuje resort finansów, na kontekst spotkań ministra będzie wpływać fakt włączenia Polski do prac grupy G20. Minister Domański ma w Davos podkreślać tę zmianę pozycji Polski w światowej gospodarce – od kraju będącego zapleczem produkcyjnym do jednego z kluczowych punktów wzrostu i stabilności w regionie całej UE.

Z kim w Davos będzie rozmawiał minister Domański?

Tę narrację o Polsce szef resortu finansów ma prezentować zarówno podczas zamkniętych spotkań, w rozmowach z przedstawicielami globalnych firm i instytucji finansowych, jak i w trakcie debat oraz rozmów z mediami.

Domański ma wziąć udział m. in. w spotkaniu IGWEL (ang. Informal Gathering of World Economic Leaders), jednym z najbardziej wpływowych formatów Davos. Spotkanie ma charakter roboczej wymiany stanowisk pomiędzy decydentami, bez wystąpień publicznych.

Tegoroczne rozmowy IGWEL dotyczą konkurencyjności gospodarek, handlu międzynarodowego oraz odporności systemów ekonomicznych. Resort finansów spodziewa się także, że w trakcie spotkań istotnym elementem będzie dyskusja na temat rosnących napięć geopolitycznych w wymiarze gospodarczym.

Domański będzie też uczestniczyć w sesjach poświęconych polityce przemysłowej. W ramach dyskusji o warunkach wzrostu w Europie, odporności łańcuchów dostaw oraz kosztach prowadzenia działalności gospodarczej ma zaprezentować Polskę jako przykład kraju, który w krótkim czasie znacząco wzmocnił swoją bazę przemysłową.

Agenda jego wizyty obejmuje także spotkania z przedstawicielami firm takich jak OpenAI, UniCredit, Citi oraz Franklin Templeton. Rozmowy dotyczyć będą rynku kapitałowego, finansowania innowacji oraz wykorzystania nowych technologii w gospodarce.

Domański spotka się również z partnerami spoza Europy, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Botswany, Nigerii i Nowej Zelandii. Celem spotkań ma być dywersyfikacja kierunków współpracy gospodarczej oraz wsparcie ekspansji polskich firm.

Podczas pobytu w Davos szef resortów finansów i gospodarki weźmie także udział w rozmowie z Jamilem Anderlinim z portalu Politico na temat ścieżki rozwoju gospodarczego Polski oraz jej miejsca w globalnej gospodarce. Zaplanowane są także wywiady dla polskich i międzynarodowych mediów, w tym CNBC i Sky News Arabia.