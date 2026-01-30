Donald Trump: jest porozumienie, by uniknąć shutdownu. Ważny Republikanin wątpi

Prezydent USA zapewnia, że Republikanie i Demokraci porozumieli się w sprawie finansowania większości rządu. Jednak przewodniczący Izby Reprezentantów ma wątpliwości, czy uda się uniknąć shutdownu – donosi Reuters.

„Ciężko pracuję z Kongresem, by zapewnić, że będziemy w stanie w pełni finansować rząd bez opóźnienia. Republikanie i Demokraci w Kongresie doszli do porozumienia w sprawie finansowania znaczącej większości rządu do września” – ogłosił prezydent USA Donald Trump w serwisie Truth Social.

Wcześniej biuro Chucka Schumera, lidera demokratów w Senacie, poinformowało o osiągnięciu porozumienia przez obie partie w sprawie finansowania agencji rządowych.

Bardziej sceptyczny jest przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Republikanin ma wątpliwości, czy uda się uniknąć kolejnego shutdownu – donosi Reuters.

Punkt sporny: służby migracyjne

W czwartek senat odrzucił projekt budżetu dla wielu agencji federalnych. Demokraci sprzeciwiają się zwiększeniu funduszy dla ministerstwa bezpieczeństwa krajowego (DHS), któremu podlegają służby imigracyjne. To efekt zastrzelenia przez funkcjonariuszy w Minneapolis Alexa Prettiego, który protestował przeciwko ich działaniom. Demokraci żądają m.in. zakazu patrolowania miast, wchodzenia do domów i noszenia masek przez funkcjonariuszy, a także nałożenia obowiązku noszenia kamer przyczepianych do mundurów. Mimo to obie partie zapewniły o swojej chęci znalezienia kompromisu, który pozwoliłby uniknąć shutdownu.

Według Donalda Trumpa osiągnięte porozumienie zapewnia także finansowanie dla DHS. Kompromis zakłada wyłączenie z pakietu budżetowego ustawy o funduszach dla ministerstwa, przedłużając jednak jego finansowanie na dwa tygodnie – twierdzi portal Hill. Ma to dać czas na osiągnięcie ugody także w tej kwestii.

Dotąd amerykański Kongres przyjął trzy pakiety ustaw budżetowych dla agencji federalnych. Obecny to ostatni element wymagany do skompletowania budżetu. Ustala finansowanie dla DHS oraz Pentagonu, a także resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy. Jeśli do 30 stycznia nie uda się go przegłosować, resorty te dotknie shutdown.

Do ostatniego shutdownu doszło między początkiem października a połową listopada 2025 r. Trwał 43 dni. Był tym samym 11. i najdłuższym w historii kraju.

Źródło: PAP