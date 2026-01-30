Donald Trump ogłosi dziś nowego szefa Fed. „To ktoś szanowany, znany w świecie finansów”

Prezydent USA zapowiedział, że w piątek ogłosi decyzję ws. nowego szefa Rezerwy Federalnej. „To ktoś bardzo szanowany, znany każdemu w świecie finansów” – powiedział. Kadencja obecnego prezesa, skłóconego z Donaldem Trumpem, kończy się w maju.

– Ogłoszę szefa Fedu jutro rano – zapowiedział prezydent USA Donald Trump w czwartek wieczorem. – To ktoś bardzo szanowany, ktoś znany każdemu w świecie finansów. I myślę, że to będzie bardzo dobry wybór – dodał.

Kandydatami są:

Christopher Waller , obecny członek Rady Gubernatorów Fed,

, obecny członek Rady Gubernatorów Fed, Kevin Warsh , były członek Rady Gubernatorów Fed,

, były członek Rady Gubernatorów Fed, Rick Rieder , jeden z dyrektorów funduszu inwestycyjnego BlackRock,

, jeden z dyrektorów funduszu inwestycyjnego BlackRock, Kevin Hassett, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu.

Choć za faworyta uważano Kevina Hassetta, to prezydent USA zasugerował, że chciałby pozostawić go na obecnym stanowisku. Tym samym na prowadzenie wysunął się Rick Rieder.

Donald Trump wielokrotnie krytykował obecnego szefa Fed Jerome’a Powella, domagając się zdecydowanych obniżek stóp procentowych. Według prezydenta Stany Zjednoczone „powinny mieć najniższe stopy procentowe na świecie”.

Tymczasem w środę, po trzech obniżkach w 2025 r. – każda po 0,25 proc. – amerykański bank centralny utrzymał stopy na dotychczasowym poziomie. Po tej decyzji prezydent USA nazwał Jerome’a Powella „debilem”.

Źródło: PAP