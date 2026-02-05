Donald Trump: nie będę angażował się w przejęcie Warner Bros.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie będzie angażował się w walkę między Netflixem a Paramount Skydance o przejęcie koncernu Warner Bros. Discovery. Wcześniej sygnalizował osobiste zaangażowanie w ten proces.

– Muszę przyznać, że chyba jestem postrzegany jako bardzo silny prezydent. Zwracały się do mnie obie strony. (...) Ale zdecydowałem, że nie powonieniem się angażować. Zajmie się tym ministerstwo sprawiedliwości – podkreślił Trump w telewizji NBC News.

– Jest teoria, że jedna z firm jest zbyt duża i nie powinna mieć zgody, by to zrobić, a inna firma mówi coś innego – kontynuował. – Walczą ze sobą jak opętani. I ktoś zwycięży – dodał.

Wcześniej sam Trump i szef Federalnej Komisji Łączności (FCC) Brendan Carr zwracali uwagę na potencjalne problemy związane z zatwierdzeniem transakcji. Trump twierdził też, że podmiot, który przejmie Warner Bros. Discovery, powinien kupić całą firmę, łącznie z CNN. Oferta Netflixa nie obejmuje CNN ani innych tradycyjnych kanałów telewizyjnych, w tym TVN. Taką ofertę złożył natomiast koncern Paramount Skydance, który próbuje przejąć WBD z pominięciem zgody zarządu Warner Bros.

Według doniesień m.in. „New York Post”, Biały Dom Trumpa od początku miał faworyzować przejęcie WBD przez Paramount m.in. ze względu na polityczne powiązania z właścicielami tego koncernu, rodziną Ellisonów.

W grudniu Trump sygnalizował osobiste zaangażowanie w proces przejęcia koncernu. – Znam te firmy bardzo dobrze. Wiem, co one robią. Będę musiał spojrzeć, jaki procent rynku mają: jaki procent ma Netflix, jaki ma Paramount – mówił wówczas Trump. Podkreślił, że ze względu na skalę udziału w rynku transakcja „może być problemem”.

