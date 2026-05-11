Donald Trump odrzucił irańską propozycję pokojową. „Całkowicie nie do przyjęcia”

Prezydent USA odrzucił najnowszą irańską propozycję pokojową. Stwierdził, że warunki Teheranu są całkowicie nie do przyjęcia.

„Właśnie przeczytałem odpowiedź od tak zwanych »przedstawicieli« Iranu. Nie podoba mi się to — CAŁKOWICIE NIE DO PRZYJĘCIA! Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie. Prezydent DONALD J. TRUMP" – napisał w sieci Donald Trump. Nie dodał jednak, czy to oznacza wznowienie wojny. Wcześniej prezydent USA zapowiadał, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, to Iran zostanie „zmieciony z powierzchni ziemi".

Teheran domagał się zakończenia wojny „na wszystkich frontach" – czyli także zatrzymania izraelskich ataków na Liban oraz zniesienia sankcji na czas negocjacji. Obie strony rozmawiały też o kolejnym 30-dniowym rozejmie. W jego trakcie zawarto by porozumienie o ogólnych warunkach pokoju, a USA i Iran zniosłyby blokadę cieśniny Ormuz. Wśród warunków nowego pokoju mówiono też o 12-letnim moratorium na wzbogacanie uranu przez Iran oraz przekazaniu przez Teheran zapasów wzbogaconego uranu do USA.

Война USA i Izraela z Iranem trwa od 28 lutego. Po atakach władze w Teheranie zablokowały cieśninę Ormuz, co znacząco podniosło ceny ropy oraz spowodowało braki paliwa na rynku, wywołując – według szefa Międzynarodowej Agencji Energii – najpoważniejszy kryzys energetyczny w historii.