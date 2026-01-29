Wyprzedaż na giełdach w USA. Złoto spada o 5 proc. w ciągu sesji

Indeksy w USA zniżkują, trwa wyprzedaż spółek IT. W Europie zniżkuje niemiecka giełda, gdzie prognozy SAP rozczarowały inwestorów. Tracą metale, a złoto straciło w trakcie sesji ponad 5 proc.

Wedle stanu z ok. godz. 17.30 Indeks S&P 500 traci 1,17 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,43 proc., a Nasdaq Comp. spada o 2,06 proc.

Amerykański sektor IT po starcie czwartkowej sesjji mocno w dół

Microsoft spada o 12 proc. Firma poinformowała o spowolnieniu wzrostu w sektorze chmury w ostatnim kwartale. Opublikowała również prognozy dotyczące marży operacyjnej na trzeci kwartał roku obrotowego, które nie przekonały inwestorów.

Nakłady inwestycyjne Microsoftu w ostatnim kwartale wyniosły 37,5 mld dolarów, co stanowi wzrost o 66 proc. r/r i przekroczyły szacunki analityków, którzy prognozowali 36,2 mld dolarów.

Akcje Salesforce spadają o 5,5 proc., a akcje Adobe i firmy zajmującej się bezpieczeństwem w chmurze Datadog tracą po 3 proc.

– Inwestorzy sprzedają, ponieważ prawdopodobnie zdali sobie sprawę, że nie zarobią na AI tak dużo, jak liczyli pół roku temu. Sektor AI jest przeinwestowany, a inwestorzy ponownie wyceniają rynek, więc ponownie ważą akcje dużych firm technologicznych w swoich portfelach – powiedział Matt Maley, główny strateg rynkowy w Miller Tabak.

– Temat sztucznej inteligencji oraz to, kto w przyszłości skorzysta na nakładach inwestycyjnych na sztuczną inteligencję, pozostaje najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzje dotyczące czynników produkcji i kapitalizacji rynkowej – powiedział Dennis DeBusschere, prezes i główny strateg rynkowy w 22V Research.

Oprócz tego, prezyden USA Donalda Trump rano czasu amerykańskiego nazwał szefa Fedu Jerome'a Powellla „debilem" i zapowiedział, że USA „powinny mieć najniższe stopy procentowe ze wszystkich krajów świata".

Na indeksach w USA ciążą też słabsze od oczekiwań prognozy niemieckiego SAP. Spółka traci 6,5 proc. po tym, jak prognoza wzrostu backlogu w chmurze rozczarowała inwestorów. To największy spadek akcji spółki od 2020 r.

Traci srebro, złoto, spada kurs bitcoina, nieznacznie zyskuje dolar

Srebro zniżkuje o 1,15 proc. do poziomu 112,31 dolarów za uncję, a złoto spada o 1,13 proc. do 5243 dolarów za uncję. Złoto spadło o 5 proc. w ciągu sesji. Cena tego szlachetnego kruszcu wzrosła w tym miesiącu o prawie 20 proc., a niektóre wskaźniki techniczne wskazują na rychłą korektę cen.

– Wydaje się, że dynamika wyhamowała, a inwestorzy realizują zyski na szczytach – powiedział Bart Melek, globalny dyrektor strategii surowcowej w TD Securities.

Wyprzedaż dotyczy szerokiego spektrum aktywów:

Bitcoin spada o 5 proc. i jego kurs wynosi 84772 dolarów za token, do najniższego poziomu od grudnia.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 18,39 pkt.

Dolar osłabia się o 0,05 proc. wobec koszyka walut do 96,41 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,17 proc. do 1,1963.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,26 proc. do 153,02.

Rentowność dziesięcioletnich UST spada o 1 pb. do 4,24 proc.

Warszawska GPW w czwartek radziła sobie dobrze. Zyski z dnia zostały jednak wymazane pod koniec sesji, gdy wystartowały giełdy amerykańskie.

