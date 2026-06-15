Donald Trump uczcił swoje 80. urodziny galą MMA przy Białym Domu. Wśród gości prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Donald Trump świętował w niedzielę 80. urodziny podczas zorganizowanej przez siebie gali mieszanych sztuk walki (MMA) przy Białym Domu. Jednym z zaproszonych gości był prezydent Karol Nawrocki. Podczas gali odbył krótką rozmowę z prezydentem USA – wynika z materiału wideo z wydarzenia.

Gala UFC Freedom 250 odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa oraz w Dniu Flagi. Trump, który jest fanem MMA, wyszedł z Białego Domu na arenę w towarzystwie szefa amerykańskiej federacji UFC Dany White'a, z którym od dawna się przyjaźni. Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców. Składająca się z siedmiu walk gala odbywała się na południowym trawniku Białego Domu.

Widowisko oglądało ponad 4 tys. gości. Wśród nich byli członkowie rodziny Trumpa, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. szef Mety, Mark Zuckerberg). Dużą część widzów stanowili wojskowi.

Organizacja wydarzenia budziła bardzo mieszane odczucia i była szeroko komentowana w amerykańskiej debacie publicznej.

Prezydent Nawrocki: stała obecność wojsk USA w Polsce to nasz cel strategiczny

Podczas gali – odbywającej się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu – prezydent Nawrocki odbył krótką rozmowę z Trumpem. Moment ich rozmowy uchwyciły kamery mediów, nagrywające relację z wydarzenia.

O tym, czego będzie dotyczyła ich rozmowa, jeśli się odbędzie, Karol Nawrocki mówił przed widowiskiem polskim dziennikarzom. Rozmawiał z nimi w Silver Spring w stanie Maryland, gdzie wziął udział w mszy z udziałem polskiej społeczności.

Jak wskazywał, przybył do USA na 80. urodziny prezydenta Trumpa, „więc chyba wszyscy rozumieją, że względy dobrego wychowania wymagają" od niego złożenia najpierw prezydentowi życzeń z okazji urodzin, a także z okazji 250. rocznicy deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych.

– Ale każde nasze spotkanie, a było ich już wiele, włącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski – dodał prezydent Nawrocki.

Wskazał, że jest w interesie Polski, aby jej prezydent miał dobrą relację z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

– Nasz cel strategiczny jest taki: im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest naszym celem – powiedział Karol Nawrocki.

Ocenił także, że prezydenta Trumpa ”nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce. Jak wskazał, prezydent USA „regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych".

– Natomiast, jak państwo wiecie, nie odkrywam teraz żadnych nowych kart, jest problem często z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu, jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym poziomie politycznym ja ustalę z prezydentem Donaldem Trumpem – powiedział prezydent dziennikarzom.

Zwrócił uwagę na „problemy w wypowiedziach, czy to polskiego marszałka, czy to w gestach i wypowiedziach polskiego premiera, czy w pewnej dynamice realizowania tych ustaleń o budowie Fort Trump".

– To też przecież było przedmiotem moich rozmów 3 września z prezydentem Trumpem. To ustaliliśmy, że prezydent Trump jest gotowy do tego, aby inwestować w Fort Trump w Polsce – kontynuował polityk.

W poniedziałek prezydent Polski będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Następnego dnia prezydent spotka się z Polakami w Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie.

Źródło: PAP