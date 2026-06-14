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14.06.2026 17:07

Trump zamienia Biały Dom w arenę walk

Na południowym trawniku Białego Domu powstała tymczasowa arena, na której w niedzielę, w dniu 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa, mają odbyć się walki UFC.

Gala UFC Freedom 250 odbędzie się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa, który od dawna przyjaźni się z szefem UFC Daną White'em i jest fanem MMA, oraz w Dniu Flagi. Rok temu w urodziny prezydenta w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa.

Inwestycja i wydarzenie przenoszą widowisko sportów walki bezprecedensowo do siedziby amerykańskiej administracji.

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Budowa monumentalnej konstrukcji rozpoczęła się pod koniec maja, gdy na trawniku stanęła ok. 600-tonowa stalowa struktura o nazwie „The Claw” (kleszcze). Konstrukcja została wyprodukowana w Belgii i ma formę gigantycznego, przypominającego pazury łuku, wyposażonego w ekrany telewizyjne zawieszone na każdym ramieniu.

Według Marka Shapiro, prezesa spółki matki UFC – TKO Group Holdings, całe przedsięwzięcie ma kosztować ponad 60 mln dolarów. W materiałach wskazano również, że Donald Trump kupił wcześniej akcje TKO o wartości od 15 tys. do 50 tys. dolarów, na kilka tygodni przed wydarzeniem, które promował od miesięcy.

Centralnym elementem widowiska będzie „Octagon” – ośmiokątna klatka walk, w której zawodnicy UFC będą rywalizować przy wyraźnie eksponowanych logotypach sponsorów. Wśród nich znajdują się m.in. Live Trade on Polymarket, Bud Light, Pit Boss Grills, Total Wireless, Morgan & Morgan oraz Toyo Tires, a marka Crypto.com została umieszczona na schodach prowadzących do ringu.

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Ze względu na ograniczoną pojemność głównej konstrukcji, która może pomieścić nieco ponad 4 tys. osób, na pobliskim Ellipse, parku na południe od Białego Domu, przygotowano dodatkową strefę oglądania dla ponad 70 tys. widzów. Całość tworzy rozbudowaną przestrzeń widowiskową wokół siedziby prezydenta USA.

Na terenie Białego Domu i wokół „The Claw” ustawiono także namioty zaplecza.

Źródło: NYT

klatka i scena na trawniku przed Białym Domem
Ze względu na ograniczoną pojemność głównej konstrukcji, która może pomieścić nieco ponad 4 tys. osób, na pobliskim Ellipse, parku na południe od Białego Domu, przygotowano dodatkową strefę oglądania dla ponad 70 tys. widzów. Fot. Maxine Wallace/The Washington Post via Getty Images
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