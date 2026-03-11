Donald Trump: zniszczyliśmy prawie wszystkie stawiacze min. Firmy naftowe powinny korzystać z Ormuzu

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w środę, że firmy naftowe powinny wznowić eksport ropy przez cieśninę Ormuz. Jak zaznaczył, siły USA zniszczyły niemal wszystkie irańskie stawiacze min i irańską marynarkę wojenną.

Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy nadal uważa, że tankowce powinny przepływać przez Ormuz mimo zagrożeń z Iranu.

- Myślę, że powinny. Myślę, że powinny z niej korzystać. Zobaczcie, właśnie wyeliminowaliśmy niemal wszystkie ich okręty minowe w ciągu jednej nocy. Doszliśmy do 60 (zatopionych okrętów) - powiedział Trump. - Nie zdawałem sobie sprawy, że mają taką dużą marynarkę. Powiedziałbym, że jest duża i nieefektywna. Ale każdy z ich okrętów, niemal cała ich marynarka, poszła na dno - dodał.

Trump w poniedziałek wezwał w wywiadzie dla Fox News, by mimo irańskich ataków na tankowce, statki „pokazały trochę odwagi” i przepływały przez cieśninę, bo „nie ma czego się bać”.

Brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa handlu morskiego UKMTO powiadomiła w środę, że w cieśninie Ormuz płonie frachtowiec, trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Według UKMTO załodze udało się opuścić statek. Po rozpoczęciu przez USA i Izrael ataków na Iran, kraj ten zapowiedział blokadę cieśniny Ormuz.

Odnosząc się do doniesień o rozpoczęciu stawiania min w cieśninie przez Iran, Trump we wtorek ostrzegł Iran przed tym krokiem, grożąc jeszcze mocniejszymi atakami. W środę ponownie zagroził, że może „choćby tego popołudnia” zniszczyć pewne obiekty, bez których „nigdy nie uda się odbudować tego kraju”. We wcześniejszych wypowiedziach sugerował, że chodzi o infrastrukturę energetyczną.

Prezydent USA przekonywał, że wojsko odnosi sukcesy i relacjonował swoją rozmowę z przywódcami państw G7, twierdząc, że jego rozmówcy podzielali jego podziw dla dokonań amerykańskiej armii. Twierdził jednak, że siły USA jeszcze nie dokończyły swojego dzieła w Iranie. Pytany, czy może zakończyć wojnę pozostawiając nowego przywódcę Iranu, Modżtabę Chameneia u władzy, odmówił odpowiedzi.

Źródło: PAP