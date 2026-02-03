Duży wzrost ataków na firmy. AI staje się sojusznikiem cyberprzestępców

Skala ataków cybernetycznych na firmy rośnie. Na jedno przedsiębiorstwo przypada tygodniowo aż 2100 cyberuderzeń. Hakerzy zaczęli też wykorzystywać AI, która staje się w ich rękach niezwykle niebezpiecznym narzędziem.

W ciągu trzech lat średnia liczba ataków tygodniowych na firmę wzrosła o 70 proc. – wynika z raportu Check Point Software. Zdaniem ekspertów jedną z przyczyn takiego wzrostu ataków jest sztuczna inteligencja. Jak tłumaczy Lotem Finkelstein, wiceprezes działu badań Check Point, AI nie zwiększa jedynie szybkości i częstotliwości ataków. Zmienia bowiem fundamentalnie mechanikę działania cyberprzestępców. Pozwala ona nie tylko na tworzenie skomplikowanych, zaawansowanych kampanii, ale nawet na pierwsze autonomiczne ataki.

Cyberprzestępcy zaczęli też prowadzić skoordynowane kampanie w wielu kanałach – korzystają z maili, stron www, telefonów czy platform współpracy. Liczba ataków wykorzystujących fałszywe komunikaty techniczne do manipulowania użytkownikami wzrosła o 500 proc.

Wraz z tym, jak AI coraz śmielej wkracza na platformy współpracy, przeglądarki czy narzędzia SaaS, środowisko cyfrowe staje się nowym polem ataku. Jako że nadzorem nie są objęte systemy edge, VPN czy IoT, stają się one cichymi przekaźnikami, które pozwalają cyberprzestępcom udawać legalny ruch w sieci. Wraz z wdrażaniem modeli i agentów AI rośnie więc ekspozycja firm na nowe klasy zagrożeń.

Raport pokazuje wyraźnie, że wraz z rosnącą popularnością narzędzi AI rośnie ryzyko – co 41. prompt został sklasyfikowany jako wysokiego ryzyka. To sygnał, że sztuczna inteligencja staje się nie tylko narzędziem produktywności, ale też nowym wektorem zagrożeń.

Przyspiesza i zmienia się także rynek ransomware. Zamiast kilku dużych grup pojawiają się małe, wyspecjalizowane grupy cyberprzestępców. Efekt to wzrost liczby ofiar ataków ransomware o 53 proc. rdr. Wszystko przy wsparciu AI, która pomaga wybierać cele, prowadzić negocjacje z zaatakowanymi firmami oraz optymalizować działania operacyjne.

Dlatego Check Point ostrzega firmy, że krajobraz cyberbezpieczeństwa całkowicie się zmienił. Ataki działają dziś na skalę maszynową i z prędkością maszynową. Przedsiębiorstwa muszą więc przebudować swoje strategie cyberbezpieczeństwa, stawiając przede wszystkim na prewencję oraz edukację pracowników