25.05.2026
25.05.2026 08:15

Duży wzrost cen paliw w UE. W Polsce jeden z najniższych

Ceny paliw w UE w kwietniu wzrosły o 20,8 proc. r/r po wzroście o 12,9 proc. r/r w marcu – podał Eurostat. W Polsce wzrost w ubiegłym miesiącu wyniósł 8,8 proc. r/r i był to jeden z najniższych spośród krajów wspólnoty.

Według danych europejskiego urzędu statystycznego wynika, że wzrost cen paliw dotyczył wszystkich krajów UE, z czego w 15 tempo przekroczyło 20 proc. r/r. Najwyższe Eurostat odnotował w w Luksemburgu (33,8 proc.), Francji i Szwecji (oba 29,3 proc.), Łotwie (28,1 proc.) oraz Bułgarii (27,8 proc.).

Najniższe wzrosty odnotowano na Węgrzech (1,5 proc.), Polsce (8,8 proc.) i Włoszech (12,9 proc.). Należy jednak pamiętać, że na Węgrzech oraz w naszym kraju wprowadzono decyzje administracyjne, mające na celu zminimalizowanie podwyżek cen paliw.

W marcu 2026 r., jeszcze rząd Viktora Orbana, wprowadził niższe regulowane ceny paliw dla kierowców poruszających się samochodami zarejestrowanymi na Węgrzech. Jest to program podobny do obowiązującego w Polsce CPN, w ramach którego Ministerstwo Energii aktualizuje codziennie maksymalne ceny paliw na dany dzień.

Wracając jednak do danych Eurostaty i rozgraniczając je na ceny oleju napędowego i benzyny można zauważyć, że w kwietniu 2026 roku wzrosły one o 33,7 proc. dla diesla i o 13,6 proc. dla benzyny w porównaniu z kwietniem 2025 roku. W marcu 2026 roku ceny oleju napędowego wzrosły o 19,8 proc., a benzyny o 9,4 proc.

Źródło: XYZ, PAP

Stacja benzynowa
Na zdjęciu ilustracyjnym stacja benzynowa. Fot. Getty Images
