22.05.2026

Maksymalne ceny paliw na weekend. Będą niższe niż w piątek

Minister energii podał, ile będą wynosić ceny maksymalne paliw od soboty do poniedziałku. Spadną one w porównaniu z piątkiem.

Od 23 do 25 maja włącznie ceny maksymalne na stacjach benzynowych to:

  • benzyna 95 – 6,46 zł za litr,
  • benzyna 98 – 7,00 zł za litr,
  • olej napędowy – 6,85 zł za litr.

Będą więc niższe niż 22 maja. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48 zł, benzyny 98 – 7,06 zł, a oleju napędowego – 6,91 zł.

W środę, czwartek i piątek Orlen obniżał hurtowe ceny paliw. Według aktualnego hurtowego cennika koncernu w piątek benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje tam 5683 zł za metr sześcienny, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 6179 zł, a olej napędowy Ekodiesel 6051 zł.

Ropa taniała w tym tygodniu po wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących wstrzymania ataków na Iran. W piątek rano ceny ropy naftowej na globalnych giełdach jednak znów rosły po trzech poprzednich sesjach. Optymizm inwestorów w związku z potencjalnym zakończeniem wojny na Bliskim Wschodzie wyraźnie ostudziło oświadczenie Iranu. Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu Modżtaba Chamenei miał nakazać, by wysoko wzbogacony uran pozostał w kraju.

Źródło: PAP/XYZ

Stacja benzynowa w Warszawie w marcu 2026 r.
Ceny maksymalne na stacjach paliw od soboty do poniedziałku będą niższe niż w piątek. Fot. Omar Marques/Anadolu via Getty Images
