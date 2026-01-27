Dynamika rynku RTV, AGD i elektroniki w Polsce przyspieszyła w 2025 r.

Dynamika rynku produktów RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce była w 2025 r. wyższa niż w poprzednim roku zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym – wynika z raportu PMR Market Experts by Hume’s. Nominalna wartość sprzedaży wzrosła o blisko 7 proc. rok do roku.

Za przyspieszeniem na rynku stoją przede wszystkim poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz sprzyjające warunki na rynku mieszkaniowym, tradycyjnie wspierające popyt na sprzęt AGD i elektronikę użytkową – wskazują analitycy PMR Market Experts by Hume’s.

Największym kanałem dystrybucji rynku w 2025 r. pozostawała sprzedaż internetowa. Sprzedaż e-commerce – obejmująca zarówno sklepy internetowe, jak i platformy handlowe – w ostatnich latach rozwijała się najszybciej, jeśli chodzi o RTV, AGD i elektronikę.

„Coraz większą rolę zaczyna również odgrywać handel transgraniczny. Sprzedaż tego typu ma notować dwucyfrową średnioroczną dynamikę w latach 2026-2031, przewyższając tempo wzrostu krajowych sklepów internetowych i platform handlowych. Na znaczeniu zyskują zwłaszcza chińskie platformy sprzedażowe, takie jak Temu czy AliExpress" – wskazują autorzy raportu.

Oceniają oni, że w kolejnych latach rynek pozostanie na ścieżce wzrostu. Sprzyjać temu ma poprawiająca się sytuacja dochodowa gospodarstw domowych, dalszy rozwój sprzedaży internetowej oraz rosnące znaczenie handlu transgranicznego. Zdaniem analityków PMR stanie się one jednym z kluczowych motorów napędowych rynku.

Kluczowym czynnikiem wyboru sprzętu i elektroniki pozostaje cena

Z badania PMR Market Experts by Hume’s przeprowadzonego wśród konsumentów w listopadzie 2025 r. wynika, że ponad trzy czwarte (77 proc.) porównuje ceny sprzętu i elektroniki w różnych sklepach. 70 proc. wybiera produkty o najlepszym stosunku jakości do ceny. Istotną rolę odgrywają promocje – 53 proc. konsumentów najczęściej dokonuje zakupów w obniżonych cenach, a 52 proc. deklaruje, że celowo czeka na okazje promocyjne.

– Jednocześnie w 2025 r. widoczne były pierwsze sygnały stabilizacji zachowań zakupowych. Konsumenci rzadziej odkładali decyzję zakupową wyłącznie z powodu ceny i częściej sięgali po produkty dopasowane do realnych potrzeb, zamiast wybierać najtańsze opcje. Rosła również skłonność do bardziej świadomych decyzji, takich jak porównywanie ofert w obrębie jednej sieci czy zakupy „na zapas” – komentuje Karolina Szałas, starsza analityczka w PMR Market Experts/Hume’s.

Stabilne pozostają również preferencje konsumentów, jeśli chodzi o wybierane marki w kluczowych kategoriach produktowych. W segmencie komputerów przenośnych najczęściej wybieraną marką jest Lenovo (21 proc. wskazań), wyprzedzające HP i Acer. Samsung utrzymuje pozycję lidera na rynku smartfonów (39 proc.), szczególnie wśród kobiet oraz osób w wieku 35-54 lata. Na rynku ekspresów do kawy najczęściej wybieraną marką jest De’Longhi (25 proc.). W kategorii odkurzaczy i robotów sprzątających liderem pozostaje Electrolux (16 proc.), przy rosnącej popularności marki Dyson. W segmencie robotów kuchennych najczęściej wybieraną marką jest Bosch (36 proc.).

Relatywnie stabilne pozostają również postawy konsumentów wobec marek własnych sprzętu RTV, AGD i elektroniki. Z badania przeprowadzonego przez autorów raportu wynika, że jedna trzecia Polaków, którzy kupili sprzęt elektroniczny w 2025 r. deklarowała brak zaufania do tego typu produktów marki własnej. 42 proc. przyjmowało wobec nich neutralną postawę. 15 proc. konsumentów wskazało, że większość posiadanego przez nich sprzętu to produkty marek własnych.

– Choć niemal jedna czwarta konsumentów decyduje się na zakup marek własnych ze względu na niższą cenę, motywacja cenowa nie przekłada się na istotny wzrost ich udziału w rynku. W latach 2023-2025 spadek nieufności wobec marek własnych nie skutkował wyraźnym wzrostem skłonności do ich zakupu – dodaje Karolina Szałas.